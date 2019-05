El SEP i Stop Violències se sumen a la manifestació de l’1 de maig

El SEP i l’Associació Stop Violències van decidir ahir adherir-se a la concentració que tindrà lloc aquest vespre amb motiu del Dia Internacional del Treballador. El secretari general del SEP, David Garcia, va explicar que s’hi sumen amb la intenció de «llençar el mateix missatge» que en les manifestacions anteriors i per reclamar que «l’1 de maig sigui festiu per a tothom» arreu del país. Des del col·lectiu de professors van considerar que el seu problema rau en què «portem 10 anys amb els salaris congelats i en paral·lel s’han anat incrementant els impostos, de manera que els docents hem vist reduït el nostre poder adquisitiu». A més, Garcia va aprofitar l’ocasió per reiterar que la nova llei de la Funció Pública «ens ha retallat molts drets als funcionaris».



Pel que fa a Stop Violències, la seva presidenta, Vanessa M. Cortés, va admetre que l’objectiu de la manifestació és denunciar, a més d’una «evident manca de drets socials» general, que «el 70% del treball precari és fet per dones», segons dades del 2017. Cortés va afirmar que l’economia submergida «la sostenen les dones a tot el món» i que les dones jubilades cobren una pensió mínima «perquè la cura familiar i de la llar» és invisibilitzada a ulls de l’Administració. Així mateix, la presidenta d’Stop Violències va recordar que aquest hivern «hem assistit a una vulneració de drets impressionant» dels temporers i va assegurar que «a Andorra hi ha treballadors il·legals».



Respecte a les reivindicacions al nou govern, Cortés va prioritzar una conciliació familiar i laboral «real» i que els diumenges totes les botigues tanquin «perquè la gent té dret a estar a casa seva amb els seus fills i filles». En aquest sentit, va considerar que el fet que el Dia del Treballador totes les botigues estiguin obertes «és un reflex del país, que és un neocapitalisme salvatge i desproporcionat».

Reacció política

La concentració se celebrarà avui a les 20.30 hores just davant del centre comercial situat a l’avinguda Meritxell 92 –l’antic Escale– i ha estat impulsada per Podem Andorra. Posteriorment, l’USdA, el Sipaag i el SAT van decidir donar-li suport i també s’hi va afegir el Partit Socialdemòcrata (PS). Pel que fa a la resta de formacions polítiques, el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va dir que «les normatives laborals promogudes per DA van en contra dels drets dels treballadors» i per aquesta raó «serem presents a la manifestació».



DA i L’A no van fer declaracions al respecte, de manera que s’entén que no hi assistiran, i Joan Carles Camp de terceravia va demanar a les empreses que «siguin capaces de donar feina de manera sostenible i perdurable per aportar riquesa econòmica al país».