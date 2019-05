La Policia investiga grafits xenòfobs al Maria Moliner

La Policia manté una investigació oberta arran d’unes pintades xenòfobes dirigides principalment contra comunitat portuguesa que es van localitzar als voltants de l’Institut de la Margineda, el col·legi espanyol de secundària Maria Moliner. Segons va confirmar el director del centre escolar Javier Francisco Alfaya, aquestes pintades almenys són presents a la via pública des de dilluns passat, data en la qual la direcció de l’institut va alertar al cos de Policia després que els alumnes es reincorporessin a les aules, ja que fins llavors havien gaudit de dues setmanes de vacances per Setmana Santa. De totes maneres, la investigació duta a terme és d’ofici ja que al cos policial no li consta cap denúncia, tot i que no va descartar que durant el transcurs d’aquesta se’n pugui arribar a efectuar alguna.

Una de les pintades que apareix en la carretera és una línia horitzontal que separa com si es tractés d’una frontera a Andorra i a Portugal. En aquesta línia, hi ha un segon grafit en el qual apareix una inscripció que diu «el bigoti sobra» i el corresponent dibuix del mostatxo, en al·lusió a l’estereotip que encara envolta als portuguesos. També hi ha apareix una fletxa al bigoti amb el nom de «ronxos». Finalment, hi ha una tercera pintada on es reflecteix un «Visca Andorra» i just al seu costat «Vox», la formació política d’ultradreta que diumenge va obtenir representació al Congrés dels diputats espanyol.

Alfaya: «Al nostre centre no hi ha problemes de convivència i tenim estudiants procedents de molts origens»

«És tot molt incoherent perquè no hi ha cap problema de xenofòbia al nostre centre. A banda d’estudiants andorrans, tenim alumnes d’origen portugués, brasilers, anglesos, irlandesos, cubans, xinesos o uruguaians» va manifestar Alfaya en declaracions a aquest rotatiu. Sobre l’origen d’aquestes pintades, el director de l’institut va assegurar desconèixer la seva procedència i va sostenir que «no crec que les hagi fet cap persona relacionada amb el centre». «És un tema molt seriós, és gent que vol excloure a part de la comunitat andorrana» va concloure Alfaya, que va ratificar que avui el centre tornarà a la seva activitat després de la festivitat de l’1 de maig.

Per la seva banda, qui també està al corrent de l’assumpte és l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, que va lamentar que «es facin pintades a l’escola i de caràcter contrari a la convivència». En aquest sentit, va posar èmfasi en la «multiculturalitat» del Maria Moliner. «A l’escola pública espanyola hi ha un excel·lentíssim nivell de convivència i no hi ha cap problema de racisme» va expressar Ros.

En qualsevol cas, l’ambaixador espanyol va mostrar «tota la confiança del món» en els cossos de policia andorrans i va declarar que malgrat l’agreujant d’aquesta situació és que els grafits es produeixen en «l’àmbit escolar», les pintades també són un fenomen comú «a la resta de països europeus».