Cardelús arriba a Xerès «força recuperat» de les mans

Aquest cap de setmana es disputarà a Xerès el quart Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de Moto2. Aquesta és la cursa en la qual el Mundial entra a Europa. Xavi Cardelús afronta la cita molt recuperat de les lesions que es va fer al Circuit de les Amèriques i amb molta il·lusió i ganes, ja que el traçat andalús, és un escenari on sempre s’ha sentit força a gust i on, l’any passat, en la seva estrena amb una widcard, ja va assolir una destacada 22a posició.

Quant a les lesions, l’equip va comunicar que «a les mans ha recuperat força la mobilitat dels dits afectats per la lesió i encara té algunes petites molèsties que, amb el pas dels dies han d’anar perdent importància». L’andorrà afronta amb ganes el primer Gran Premi europeu de la temporada. En aquest sentit, va detallar que «anar a competir a Xerès és sempre molt il·lusionat per molts motius. En aquest traçat sempre m’he sentit força a gust, és un circuit que malgrat el seu alt nivell d’exigència en alguns dels seus punts, m’agrada força i l’ambient d’aquest Gran Premi és sempre molt especial».

D’altra banda, va manifestar que «cal afegir que tenim referències dels entrenaments de pretemporada que vàrem fer allà abans de començar el Campionat i són positives». Pel que fa a la caiguda del circuit de les Amèriques va afirmar que «els dits lesionats als Estats Units em molesten cada cop menys i ja els puc doblegar del tot, espero que quan pugi a la moto ja pugui agafar-me amb força al manillar i dominar-la perfectament a les frenades i els canvis».

També va ser crític en valorar els resultats obtinguts des de principi de temporada. «És cert que, per diferents circumstàncies, aquest principi de temporada no esta sent tan positiu com hauria de ser, però tots estem treballant de valent i estic segur que la visita a Xerès pot marcar un punt d’inflexió i començar a definir una tendència de millora que haurem de consolidar cursa rere cursa». Els primers entrenaments lliures es portaran a terme demà a partir de les 10.55 i les 15.10 hores.