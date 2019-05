Tretze restaurants formen part de la Ruta de la tapa

Un total de tretze restaurants participaran en l’onzena edició de la Ruta de la tapa de Sant Julià de Lòria, que es realitzarà del 9 al 12 de maig i oferirà també diverses activitats paral·leles com música en viu i actuacions de màgia, a més de coincidir en aquesta ocasió amb la Fira del vehicle d’ocasió.

Per El Periòdic

