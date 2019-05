L’entrada de vehicles al país cau un 30% en l’inici de maig

L’entrada de vehicles al país va caure un 30% durant el primer cap de setmana de maig en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons va informar el cap de Mobilitat Jaume Bonell en declaracions a aquest rotatiu. Així doncs, el passat dissabte van accedir per la frontera del riu Runer al voltant de 9.500 vehicles, mentre que fa un any van fer-ho 12.500 turismes pels dos accessos del Principat.

Per contextualitzar aquesta davallada cal tenir en compte que des de ja fa una setmana la frontera del nord que connecta amb França roman tancada a causa d’una esllavissada. En aquest sentit, al primer diumenge de maig del 2018 van entrar 5.600 cotxes pel Pas de la Casa i ara, tal com va explicar Bonell, «resulta complicat quantificar quants d’aquests vehicles francesos han entrat pel sud». No obstant, el cap de Mobilitat sí va assegurar tenir constància que han arribat conductors gals a la frontera desconeixent que la RN22 està tancada i, alguns d’ells, han optat per fer la volta i entrar pel sud malgrat que suposi un recorregut de major distància.

D’altra banda, la frontera del riu Runer sí va registrar un increment durant el cap de setmana, al voltant del 20% segons va informar Bonell. Més enllà de la casuística de la frontera del nord que hagi pogut atreure més turistes, des de Mobilitat van atribuir aquest fet a la celebració d’esdeveniments esportius com el 3 Nacions de trial o el Vila d’Andorra la Vella de judo, que van atreure a nombrosos turistes, i la festivitat del pont de maig.

Vehicles francesos al sud

Precisament la Guàrdia Civil va constatar un augment de més del 70% de vehicles amb matrícula francesa a la frontera hispanoandorrana. Fonts del cos ho van atribuir directament al tancament de la carretera RN22, tot i que de moment es manté el mateix nombre d’efectius i no es plantegen adoptar mesures de seguretat extraordinàries.