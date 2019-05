Quatre partits per acabar la fase regular. A dos punts dels play-off. Matemàticament encara és possible. Ara bé, cada partit serà decisiu i el primer es juga avui a la capital del Bages. El MoraBanc Andorra s’enfronta al BAXI Manresa a les 19.15 hores al Nou Congost.

En aquest sentit, el tècnic tricolor Ibon Navarro va comentar que «som conscients de la importància del partit però no anem amb pressió sinó que ho fem amb molta il·lusió. Sabem que una victòria ens donaria moltes opcions per lluitar fins a l’últim dia [pels play-off] però crec que ens hem de centrar en el que hem de fer durant el partit si volem tenir opcions de guanyar, que no és fàcil contra el Manresa. Hem de ser molt competitius i igualar la seva energia per a fer-ho».

Quant al partit que plategen, l’entrenador va afirmar que «esperem un duel molt igualat. La diferència entre els dos equips ara mateix és el partit que ens van guanyar aquí. Som dos conjunts que ens coneixem bé, hem jugat molts partits durant la temporada, pretemporada i els amistosos. Sabem les virtuts i els defectes de l’altre». «És un equip que a casa juga amb molta més energia que a fora, i mira que en tenen quan juguen com a visitants. La seva gent els aporta molta energia i il·lusió a la pista i el primer que hem de fer és igualar-ho i controlar la pressió que faran des de la grada contra el rival i l’àrbitre. Tot i això, l’equip ha demostrat que pot fer-ho a Europa i en pistes molt calentes de la Lliga Endesa».

En la mateixa línia, el jugador Reggie Upshaw va considerar que «sabem que ens trobarem amb un ambient molt dur. És un equip molt similar a nosaltres, els agrada jugar amb força i treure’t de la zona de confort. Haurem de generar avantatges quan sigui possible».

D’altra banda, va apuntar que «venim d’un mes d’abril bastant dur. Vam perdre quatre partits consecutius i obtenir una victòria la setmana passada va ser genial per a nosaltres perquè estem lluitant per arribar als play-off. Ara venen quatre partits molt importants i guanyar definirà les nostres possibilitats. Ja fa molts dies que entrenem dur, crec que estem anant en la bona direcció i només hem d’anar a totes per aconseguir-ho».

En l’àmbit personal, va confessar que «l’entrenador em demana que porti molta energia quan entri a la pista, especialment en la defensa, i que estigui obert en les transicions. Moltes de les últimes derrotes s’han decidit per dos o tres punts i per això hem de generar pèrdues, tenir una bona actitud defensiva, aconseguir rebots».

D’altra banda, el tècnic del BAXI Manresa, Joan Peñarroya va valorar que el MoraBanc afronta «una final, ja que si no guanyen, tenen complicats els play-off. Però és un equip que està en molt bona forma, sobretot ofensivament i d’encert». També va considerar que els tricolors són «un rival amb molt bons jugadors i que té un entrenador que coneix molt bé la casa». En aquest sentit, Navarro va exposar que «és la primera vegada que torno al Congost i ho faig amb molta il·lusió per retrobar-me amb molta gent a qui estimo i que ens va acollir a mi i a la meva família fa tres anys. Però, quan el partit comenci oblidarem tot això».

Amb opcions

Entrar als play-off encara és possible però no serà fàcil. Navarro va destacar que «si guanyem, tenim moltes possibilitats i si no guanyem, en tenim molt poques. Són matemàtiques. No només hem de pensar en la importància del partit sinó en què fer i com fer-ho per a ser competitius». Així mateix, Upshaw va remarcar que «em motiva tenir oportunitats de play-off. Quan va començar la temporada, ens vam marcar com a objectiu fer-ho bé a Europa, i ho hem aconseguit, i també ens volíem classificar pels play-off. Queden quatre partits. Si guanyem, tindrem opcions de controlar el nostre destí i aconseguir-ho i, si perdem, no. Per tant, hem de donar el millor de nosaltres».

Altes i baixes

Els manresans han incorporat a l’equip el base Dani García, que havia jugat cedit al Levitec Osca (LEB Or) però ja ha acabat la temporada allà. A més, a l’última jornada va reaparèixer a la pista Paco del Águila, que havia estat lesionat. D’altra banda, no podran comptar amb el base Corey Fisher. Pel que fa als tricolors, en el partit contra l’Obradoiro, David Walker va fer la seva primera aparició després de dos mesos de baixa per una lesió a l’espatlla. Oliver Stevic encara no s’ha recuperat.

Les dades de l’enfrontament

A la primera volta el BAXI Manresa va guanyar el MoraBanc Andorra per 77-82 en un duel marcat per l’actuació de Dylan Ennis, que va conseguir anotar 36 punts i va acabar el partit amb un 48 de valoració. Així mateix, el canadenc es trobarà cara a cara amb un dels altres màxims anotadors de la competició: Ryan Toolson. El del Manresa és cinquè mentre que el tricolor és sisè.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que són rivals directes en la lluita pels play-off i que les estadístiques fan guanyadors els tricolors, ja que, amb un balanç de 2 a 5, el MoraBanc controla els precedents en les seves visites al Nou Congost.