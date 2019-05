Llovera vol repetir el seu accés a les semifinals

Albert Llovera competirà aquest cap de setmana al Campionat del Món de Rallycross, el circuit d’Spa-Francochamps i vol repetir la classificació per a les semifinals de la prova de Barcelona. El traçat preparat pels organitzadors de l’RX Bèlgica, té un 60% d’asfalt i la part restant serà de terra. És un percentatge habitual encara que, sembla ser, la pista belga promet ser més selectiva que la d’anteriors edicions. «Competir a Spa sempre té un plus de motivació, és un escenari mític encara que nosaltres només l’utilitzarem en part», comentava el pilot i afegia que «ens hem limitat a fer una revisió exhaustiva post-meeting, comprovant, sobretot, les parts que pateixen de manera directa la duresa d’uns circuits molt exigents en tots els sentits». La competició constarà de quatre mànegues qualificatives i de semifinals en les quals lluitaran els 12 millors de les qualificatives. En la final, prendran la sortida els tres més ràpids de cadascuna de les semifinals.

