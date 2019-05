L’FC Andorra es col·loca en primera posició de la lliga

Per primera vegada en tota la competició, l’FC Andorra de Gerard Piqué va aconseguir col·locar-se en primera posició a Primera Catalana, després d’imposar-se per 1 a 3 a l’FC Borges Blanques i després que el Viladecans perdés ahir per 3 a 0 contra el Gavà al Municipal la Bòbila. No obstant això, el Manresa es va imposar per 0 a 2 a la Rapitenca i encara poden somiar.

Els tricolor arribaven al matx amb ganes i motivats, sabent que el rival s’hi jugava mitja permanència però això no va impedir que sortissin amb una dosi de motivació extra al camp, coneixedors que l’ascens depenia d’emportar-se els tres punts. Ara només queden dos partits, el primer contra el Balaguer i el segon contra el Viladecans, a casa, un partit en el qual es pot decidir tot. Però abans, ahir, tot i que el Borges Blanques es va avançar primer en el marcador, en el minut tres, agafant per sorpresa als de Gabri García, l’Andorra no va defallir i es va posar les piles i en tan sols deu minuts, Ferrán Tacón va ser l’encarregat de fer el gol de l’empat.

El segon gol dels tricolor va arribar per part d’Ernest Forgas, el gran anotador, aquell qui mai falla i que sempre és decisiu. Va ser al 54, sense donar opcions. Després els andorrans van mantenir el nivell i finalment al minut 94, va ser Cristian Kiki Martínez qui va posar el definitiu 1 a 3 que catapultava l’Andorra cap al lideratge i que permet somiar clarament en un ascens que s’acabarà de consolidar a Balaguer, o si no, a casa, un dia que s’espera que sigui una gran festa tricolor. H