Els Isards volen segellar la permanència contra Sèrbia

Ara per ara, Andorra ocupa la cinquena posició a la Conferència 2 Sud del Campionat d’Europa i aquest dissabte, a les 17.00 hores, pot aconseguir la permanència contra Sèrbia. En aquest sentit, l’equip comptarà amb Peter Ambor, Marc Pastor, Leon Laguerre, Lluc Cunill, Ricardo Quintino, Hugo Hernández, Thiago Macedo, Eric Risco, Nil Tomé, David Kirikashvili, Stefano Tossati, Edisher Jamrulidze, Marc Abelló, Eduard Estevenet, Pau Gallardo, Paul Alieu, Adrià Calvo, Josep Correas i Paco Rubia. Com a novetat, Sébastien Caussé i Agustín González entren a la convocatòria i a més, serà el darrer partit de Roger Canturri, que ha anunciat la seva retirada.

