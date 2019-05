Una experta recomana evitar la sobreprotecció en malalts de càncer

Tània Estapé, doctora en psicologia, psicooncòloga, especialista en psicologia clínica i psicoterapeuta acreditada, va ser l’encarregada, ahir a la tarda, de dur a terme la conferència Càncer: com afrontar les diferents etapes. En l’acte, que es va centrar a la seu central de Crèdit Andorrà, Estapé va fer èmfasi en el fet que el càncer «és una malaltia que a banda de les diferents afectacions físiques, també és la causant de problemes psicològics que perduren fins i tot un cop acabat el tractament». Centrant-se amb els consells cap als malalts i els seus familiars per afrontar la malaltia, Estapé va remarcar que «és difícil marcar una sèrie de pautes generals, ja que cada pacient és diferent pel que fa a l’assimilació». Emocionalment, Estapé va assegurar que el que és primordial és «acceptar que es té la malaltia». També és important parlar-ne, la comunicació entre la parella i l’atenció en l’àmbit familiar. De cara a les persones que conviuen amb els malalts «és molt important disposar de temps lliure», va assegurar. La sobreprotecció és un dels altres aspectes que s’han d’evitar, «tot el que pugui fer una persona malalta, que ho faci, ja sigui exercici, anar a comprar, el que sigui», va explicar Estapé, afegint també «que un malalt de càncer no és un invàlid».



Dins del context sociocultural, la malaltia del càncer segueix emmarcada dins del sinònim de mort, un pensament erroni provocat per «la nostra pròpia memòria emocional», va assegurar la convidada per la Fundació Crèdit Andorrà.