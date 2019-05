Grandvalira reactiva la pista i el telecadria del Pla de les Pedres

Saetde, la societat explotadora de Pas de la Casa-Grau Roig, torna a treballant de forma activa en la construcció del nou telecadira i pista a la zona del Pla de les Pedres, a tocar de Bordes d’Envalira i de la zona de freestyle del Peretol, ja en terreny encampadà. L’actuació implica allargar l’actual telecadira del Pla de les Pedres uns 700 metres, per la part de baix, fins a l’anomenat Planell del Moretó, i obrir una pista fins a la nova zona d’embarcament del giny.

Des de fa uns dies les obres ja estan en marxa (que havien quedat ajornades al novembre) i els operaris treballen a la zona retirant arbres per permetre la construcció del giny, començant a posar les pilones, així com també l’habilitació per a la nova pista, ubicada entre el Planell de la Palanca i els Fangots de Moretó, i que anirà per dins del bosc. La pista comptarà amb canons de neu artificial, que també estaran llestos de cara al proper hivern.

Fonts de Saetde van confirmar que s’està treballant sota terminis i que l’objectiu és poder oferir la zona als esquiadors ja aquesta propera temporada d’hivern. Les mateixes fonts van indicar que inicialment les obres no contemplen zona d’aparcament, el que implicaria un accés de majors dimensions, però sí que es podrà accedir al nou espai des de Bordes d’Envalira i de la zona del Peretol.