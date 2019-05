La Trobada Empresarial al Pirineu es fixa assolir els 600 assistents

Amb tot, la presència de qui encara no està confirmada és la de quin membre del Govern participarà a la jornada, «ja que el cicle electoral ens fa mantenir l’interrogant» va dir Voltes. Precisament aquesta qüestió també fa mantenir en dubte el representant de l’Estat que té previst assistir a la cloenda.

La 30a Trobada Empresarial al Pirineu tindrà lloc els propers dies 6 i 7 de juny i es proposa assolir la participació de 600 assistents, tal com va assegurar el president de l’esdeveniment Vicenç Voltes. El període d’inscripcions continua obert i Voltes va confiar que la Trobada Empresarial al Pirineu d’enguany «continuï sent una de les jornades privades amb major participació». En aquest sentit, va considerar que el llindar de 600 persones «és una xifra multitudinària» en comparació amb d’altres congressos.

Per Adrià Esteban

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació