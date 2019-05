El Pas no acaba de reactivar-se

Sembla que la normalitat no torna al Pas de la Casa. Després que la carretera RN22 reobrís fa un parell de setmanes, no tots els veïns francesos habituals a la vila encampadana s’han assabentat de la notícia i el poble continua sense acabar de fer ple. El president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrier va qualificar el segon cap de setmana des de la reobertura de «tranquil·let», si bé l’anterior va ser «molt fluixet», en paraules dels mateixos comerciants i hotelers. Aleshores van atribuir la manca de visitants al mal temps, quan fins i tot hi van haver precipitacions de neu, fet que s’ha repetit aquests dos darrers dies. «És evident que la meteorologia no ens acompanya», va lamentar Carrier.

A l’espera del pont

Preguntat per com creu que està funcionant la campanya de comunicació destinada al públic gal que Andorra Turisme va engegar quan tot just van acabar les obres a la carretera, el president d’Iniciativa Publicitària la va titllar de «positiva», tot i que «potser encara s’hauria de fer una mica més». Malgrat això, va admetre que «estem a finals de mes» i «és normal que hi hagi menys gent de la que ens agradaria».



De cara al pròxim pont del 9 i 10 de juny, dia de festa nacional a França per la Pentecosta, Carrier va avançar que es faran activitats i «hi haurà molta animació» per tot el poble per tal d’obtenir les «màximes oportunitats» i acabar de «reactivar» el comerç del Pas.

90.000 euros d’ajudes

Cal recordar que dijous de la setmana passada el Comú d’Encamp va anunciar una dotació extraordinària de 90.000 euros per ajudar a pal·liar les pèrdues econòmiques de comerciants i empresaris. Segons va explicar el cònsol major, Jordi Torres, tècnics del comú es dediquen a passar pels establiments per informar del procediment a seguir per rebre aquests ajuts. Tal com ell va detallar, a tots els propietaris se’ls facilita una sol·licitud que han d’omplir i presentar al Servei de Tràmits abans del 30 juny. En cas de ser aprovada pels professionals responsables, aquests l’enviaran al departament de Finances, qui s’encarregarà d’aplicar les deduccions pertinents.

Tecnologia americana

Segons va informar el rotatiu francès La montagne, l’esllavissada que el passat 27 d’abril va tallar l’RN22 d’accés al Pas de la Casa es va poder retenir i reforçar gràcies a la construcció d’un mur de 80 metres de llarg i tres metres d’alçada que està constituït per uns 500 blocs de formigó de 1.500 quilograms cadascun, un sistema conegut com a Redi-Rock i importat dels Estats Units. La mateixa publicació va recollir les declaracions d’un dels responsables de l’obra, que explicava que la complicació no va ser la construcció del mur de contenció, que es va poder aixecar en tan sols 24 hores, sinó el transport fins a l’indret de l’esllavissada, que va obligar a mobilitzar més d’una trentena de transportistes durant deu dies.