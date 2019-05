L’FC Lusitans perd la categoria i puja el Carroi

Final de cicle. Després de tot, l’FC Lusitans és equip de la Segona Divisió després de perdre ahir a la loteria dels penals. En canvi, el CE Carroi es va proclamar nou equip de Primera.

En la primera part els dos equips ho van intentar però van anar al descans sense gols en un duel amb una Borda Mateu plena d’aficionats. A la segona part, Héctor Urrunaga va ser l’autor del gol que va forçar la pròrroga després d’empatar l’eliminatòria al minut 68, després d’un xut d’Andrés Brinyez que el porter Friday Godswill va refusar i que va fer que la pilota anés a parar als peus del jugador del Lusitans, que no va desaprofitar l’oportunitat i va anotar. Després el Carroi ho va seguir intentant i va tenir dues clares oportunitats però van haver d’anar a la pròrroga.

En aquest moment, el Lusitans va ser molt superior i ho intentava una vegada i una altra encara que el Carroi no desaprofitava les errades defensives. Finalment, no va poder ser i el destí dels dos equips es va decidir a penals de manera que finalment, el Carroi es va imposar al Lusitans per 2 a 4.