La Xarranca comença a treballar en tres nous projectes artístics

La Xarranca ha començat a treballar en tres nous projectes un any després de posar en marxa La Peixera, l’espai situat a sota l’Artalroc on els artistes del Principat poden exposar les seves obres. Així van exposar-ho els membres de l’associació en l’assemblea celebrada el passat divendres. «Per una banda, volem organitzar una trobada d’artistes per treballar obres al voltant dels poemes japonesos coneguts com a haiku i veure quines connexions i iniciatives poden sortir-ne; i per l’altra, volem engegar el projecte CirculArt, que consisteix a posar en circuit diferents obres inèdites perquè els particulars puguin tenir-les durant tres mesos a casa i apreciar l’art en un context diferent del de les galeries», ahir va detallar la presidenta del col·lectiu, Manu Besnard, en declaracions a aquest rotatiu.

Per tal de garantir el desenvolupament d’aquests dos projectes, Besnard va explicar que han sol·licitat diverses subvencions però que encara no han obtingut cap resposta al respecte. De tota manera, pel que fa a CirculArt, va manifestar que la idea és començar a produir ja les obres per poder difondre-les a partir del desembre.

El tercer projecte, en canvi, té un caire més administratiu, ja que es tracta de treballar en la redacció d’un manual de bones pràctiques de l’artista. «L’objectiu és posar per escrit les regles del joc sobre la relació entre artistes, galeristes, compradors, espectadors..., és a dir, definir què es pot fer i què no es pot fer», va especificar la presidenta de la Xarranca tot subratllant que és un projecte de llarga durada.

Besnard també va posar de relleu la feina que han estat fent en aquest primer any i va apuntar que La Peixera encara acollirà entre tres i quatre exposicions aquest 2019. Tot i així, va insistir que «necessitem més empenta».