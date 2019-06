Més visibilitat i accessibilitat

Aquells que en sortir de la plaça del Consell General per endinsar-se al centre històric d’Andorra la Vella se sorprenien amb l’aparentment petit però per dins immens local de La Puça, fins ara llibreria i cafeteria, no deixaran de fer-ho malgrat que l’històric negoci s’ubiqui des d’avui mateix en un altre indret del barri. «Nosaltres, com a llibreria, ens traslladem al carrer de la Llacuna número 2, en un local a peu de carrer i amb un gran aparador de vidre, però l’altre local seguirà en funcionament, com a bar, com a punt de venda de llibres d’ocasió –que seguirem gestionant nosaltres mateixos– i com a lloc de recollida dels llibres de La Puça fora de l’horari de la llibreria», ahir va especificar la propietària del negoci, Anna Riberayuga.

Tot i que mai s’ha mogut del centre històric de la capital, el nou local és el tercer que acull la llibreria. Ara bé, com va voler subratllar Riberaygua, «conservem la identitat i mantenim el mateix concepte de llibreria». La propietària va matisar que «continuarem amb l’esperit que ens caracteritza actualment: l’especialització en el llibre del Pirineu i d’Andorra sense deixar de proporcionar l’oferta generalista, des dels premis Planeta fins als llibres infantils». Tot i així, va destacar que l’objectiu és anar introduint petites novetats per tal d’adaptar-se als nous temps, com per exemple els llibres d’editorials petites.

Espais en la mateixa línia

Si bé el local anterior s’aixecava en vertical i distribuïa els llibres essencialment per plantes, l’actual s’estén en horitzontal i compta amb espais diferenciats en funció de la tipologia de llibres. «La distribució és molt evident, en un indret hi ha els llibres del Pirineu, en un altre els d’Andorra, els infantils, els generalistes... Tot està a peu pla i organitzat per despatxos; serà molt més fàcil», va manifestar Riberaygua tota satisfeta del resultat obtingut amb el trasllat. A més, va indicar que no s’han oblidat de detalls com mantenir la llum darrere dels llibres per tal de conservar la idea que «hi ha vida al seu darrere».

Segons va explicar Riberaygua, el fet de mantenir l’altre local com a bar, tot i que no sigui ella qui el gestioni, els permetrà guanyar flexibilitat en la recollida dels llibres. «Si bé fins ara els clients podien rebre la compra a casa o passar-la a buscar per la llibreria, on hi ha un horari restringit, ara s’afegeix l’opció de passar a recollir-la a l’altre local, que pot estar obert tranquil·lament fins a les dotze o la una de la matinada», va posar de relleu la propietària de La Puça.

Tot i sumar ja tres ubicacions amb la d’ara, Riberaygua no va mostrar-se preocupada pel seu públic, ja que la llibreria sempre s’ha situat entre el recargolat però atractiu centre històric d’Andorra la Vella. Mentre ahir enllestia els últims detalls per tenir el local a punt per a la inauguració d’avui, la propietària de La Puça va assegurar que «el públic segueix i seguirà content».