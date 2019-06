La Policia sanciona 88 motoristes en 508 controls

La Policia va sancionar 88 motoristes en els 508 controls que va efectuar durant la campanya de seguretat viària específica per a vehicles de motor de dues rodes que va dur a terme entre el 13 i el 31 de maig. És a dir, un 17,32% dels conductors controlats van cometre una infracció. De fet, van vulnerar un total de 106 articles del Codi de circulació.



El 76% de les sancions van ser conseqüència de deficiències tècniques i administratives. Concretament, 48 dels 67 conductors penats en aquest aspecte no duien el rebut de l’assegurança malgrat tenir-lo vigent (26) ni disposaven del distintiu de l’ITV en vigència (22). A més, i entre d’altres, els agents van sancionar dos motoristes per no portar el casc de protecció degudament cordat o no portar la categoria del permís que correspon a la moto que conduïen, i a tres per dur els pneumàtics en mal estat.



La Policia va constatar 39 imprudències i infraccions del Codi de Circulació, 33 de les quals per no respectar la senyalització horitzontal. També van enxampar a dos motoristes realitzant avançaments indeguts, a dos més que no van respectar la indicació d’un semàfor i a uns altres dos que van fer cas omís dels senyals prohibitius.



La Policia va explicar en un comunicat que en el decurs de la campanya «també es va posar èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció».

Reduir la sinistralitat

La campanya tenia com a finalitat incidir en què els conductors de motocicletes i ciclomotors circulin amb vehicles amb bones condicions tècniques i administratives. També pretenia detectar els comportaments imprudents dels conductors per intentar reduir el nombre d’accidents amb implicació directa, ja que el 37% dels morts a la xarxa viària entre el 2004 i el 2017 viatjaven sobre dues rodes, una xifra que dobla la mitjana de la Unió Europea, segons va anunciar l’exministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, el passat mes de maig.

També la primera acció del programa Missió Zero Accidents que l’Automòbil Club d’Andorra i el Govern, juntament amb els comuns, la Policia, Mobilitat i la Federació Motociclista d’Andor­ra, té com a objectiu reduir la sinistralitat. Durarà tres anys i el primer, el 2019, totes les accions se centraran en els motoristes.