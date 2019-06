Canillo, cada dia més digitalitzat

La implantació d’una nova plataforma digital per poder fer tràmits mitjançant la web del Comú de Canillo segueix avançant i la corporació treballa per seguir afegint serveis i opcions per facilitar la vida als ciutadans. Segons va explicar el conseller de Finances de la parròquia, Marc Casal, ja es té tot a punt, per exemple, per poder fer les notificacions via web. El següent pas ha de ser fer tots els tràmits per presentar-se a un concurs públic amb la seguretat que l’administració no podrà accedir a cap de les ofertes fins que sigui el moment d’obrir els plecs de bases.



«La gent que tingui el certificat digital, només donant l’autorització, ja ho podrà utilitzar», exposa Casal en relació al sistema de notificacions, que malgrat que ja està del tot enllestit, s’ha hagut de retardar la posada en marxa perquè «la normativa ens diu que els usuaris han de donar el seu consentiment». Així que tan aviat com sigui possible s’engegarà una campanya per donar-ho a conèixer i «conscienciar». Segons el titular de Finances, «per a nosaltres és interessant perquè ens estalviem molts desplaçaments del manador que acaben sent en va». I és que tot sovint, quan el manador arriba a casa de la persona concernida, es troba que no hi és, així que tot i els diversos intents, a vegades es fa realment difícil per al comú fer arribar les notificacions als veïns en els terminis que toca.



Amb el nou sistema, doncs, les notificacions quedaran registrades i quan l’usuari es connecti al seu perfil li apareixeran, ja siguin multes o avisos, per exemple, de concessió d’un permís d’obra. En el cas de les multes, per exemple, cal recordar que qui tingui activat el certificat digital ja les pot pagar, també, electrònicament.

Licitacions

L’altre objectiu del comú és que aquelles persones que es volen presentar a un concurs públic, puguin entregar la documentació de la seva oferta en paper o per via electrònica. «Hi estem treballant, però és molt més laboriós que les notificacions, ja que hem de tenir present el tema de la protecció de dades i tot el que fa referència a la seguretat. Per tant, no puc dir quan estarà llest», va advertir.



I és que un dels punts clau del sistema serà que ni els mateixos treballadors de la corporació no tindran accés a les dades referents a la licitació fins que arribi el dia de l’obertura de plecs. «Hem de poder donar una seguretat màxima i per tant, s’ha de mirar bé com es fa i quin és exactament el sistema que podem utilitzar perquè ni el comú no hi tingui accés».



Amb tot, des de la corporació no deixen de treballar i apostar per aquesta digitalització que els ha convertit, gairebé, en una smartparròquia. És una de les pioneres en l’ús de sistemes electrònics per fer tràmits i fins i tot per pagar la zona blava, residents i turistes, ho poden fer utilitzant només el telèfon mòbil.