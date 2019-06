Detenen tres joves amb 213 grams de marihuana

La Policia va detenir divendres a la matinada en una carretera secundària de Sant Julià de Lòria tres joves residents de 22, 23 i 27 anys per possessió de 213,7 grams de marihuana. El control de les tres persones va tenir lloc durant una ronda preventiva. Els agents van trobar una motxilla en un voral de la calçada que contenia la droga i que va resultar ser dels tres joves, que havien estat controlats per la Policia prop d’aquesta motxilla. Quan van ser interrogats sobre el fet de si el producte estupefaent era seu, van reconèixer ser-ne els propietaris.



Aquestes són tres de les setze detencions que va dur a terme la policia al llarg de la setmana passada i de les quals ahir va informar mitjançant un comunicat. Entre elles també en destaca la d’un home no resident de 41 anys que, tal com va avançar EL PERIÒDIC va ser descobert in fraganti a l’interior d’un local de restauració de la capital agafant mercaderia. Segons el comunicat dels agents, l’home estava en possessió de monedes, joies i bosses amb articles de consum alimentari que procedien d’altres furts que havia comès aquella mateixa nit o matinada en un domicili particular i en un altre establiment de restauració, tal com va poder determinar la investigació.

Defensa elèctrica

D’altra banda, la policia va detenir dimecres de la setmana passada una dona resident de 49 anys per port il·legal d’una defensa elèctrica. Els agents de la policia es trobaven a Andorra la Vella fent una parada rutinària i van veure, des de la seva posició, «uns sorolls i llums de descàrregues elèctriques» que provenien del lloc on es trobaven tres persones, entre les quals la dona que duia aquesta defensa elèctrica. També van detenir una altra dona de 59 anys, a Sant Julià de Lòria dissabte a la matinada, que va oposar «una forta resistència» i va desobeir la intervenció dels agents que havien estat alertats des de l’exterior d’un establiment hoteler per una discussió de parella.



Per últim, també es va detenir una persona que en diferents ocasions s’havia identificat amb una identitat falsa; dues persones per incompliment de la retirada del carnet de conduir; sis persones que van donar positiu als controls d’alcoholèmia i un resident de 45 anys que accedia al país per la frontera del Pas de la Casa amb 0,4 grams de cocaïna.