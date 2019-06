La federació de futbol i l’FC Andorra no arriben a un acord per la base

Quan l’FC Andorra va anunciar el seu projecte de la base, va esclatar la polèmica. En aquest sentit, els clubs del Principat es van preocupar molt perquè, tal com va avançar EL PERIÒDIC, el nou projecte es nodrirà de jugadors dels equips de les lligues nacionals base i de l’ENFAF i, per tant, això pot afectar negativament a la competició domèstica, un fet que des del mateix club es vol evitar i per això, aposten per no fitxar a més d’un parell de jugadors per equip. Des del minut u, els clubs van intentar buscar una solució al problema.

Els clubs del país fan arribar una carta a la FAF perquè aquesta arribi a un acord amb l’entitat tricolor

Per aquest motiu, segons ha pogut saber aquest mitjà, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va proposar a l’Andorra de Gerard Piqué treballar conjuntament, sense trepitjar-se i en una reunió es va plantejar que, en lloc de què la federació gestioni dos equips ENFAF per categoria, transferir-ne un a l’entitat tricolor, de manera que cadascú en tindria un per cada categoria de la base, que serien independents entre ells, amb noms diferents, fet que des del club gestionat per Kosmos es va veure amb bons ulls. Però després, les negociacions no van continuar perquè la FAF va decidir no seguir amb elles. De moment. Així, encara no han arribat a un acord i a falta d’aquest, l’FC Andorra actuarà mirant pels seus interessos de manera imminent.

Per tant, si s’arribés a un acord, Richard Imbernón, coordinador de la base del club, no tindria la missió de crear els equips de zero i podria començar a treballar amb els conjunts ja construïts de l’ENFAF. Per tant, això serviria per estalviar el procés de recerca de jugadors i, a la vegada, implicaria que les lligues andorranes de base no es veurien tan afectades per la pesca de jugadors, ja que tothom sap que jugar a un club com és l’Andorra, amb tant de renom com ha aconseguit en els darrers mesos, és una gran oportunitat per obtenir visibilitat. Ara per ara, l’objectiu de l’Andorra és crear un infantil, un cadet, un amateur i recuperar el juvenil.

Llum verda, imminent

D’aquesta manera, des de l’Andorra ja van deixar clara la voluntat de no assumir la gestió de tots els equips ENFAF i volen arribar a un acord, però la setmana vinent hi haurà una reunió al club per donar llum verda al projecte i, per tant, per començar a muntar el projecte des de zero des de ja, si la Federació no es posa en contacte amb l’entitat per arribar a un pacte. No hi ha marxa enrere perquè no poden esperar. La llista de jugadors que es volen està feta, ja hi ha noms que sonen i d’aquí a pocs dies, podrien començar a fer les trucades pertinents als pares per donar-los a conèixer la proposta.

La federació opta per paralitzar les negociacions i l’Andorra optarà per seguir amb el projecte

En aquest context, des del club, també han volgut esperar perquè fins dimarts, la Federació va estar centrada en el partit entre Andorra i França i cal recordar que, també, a causa de l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen i que manté al secretari general de l’entitat, Tomàs Gea i al seu tresorer, José García, a la presó, alguns assumptes s’han alentit, pausat o posposat, com és lògic. Per exemple, el cas de la renúncia a presentar una candidatura per acollir els Europeus femenins sub-17 i sub-19.

Els clubs responen

En aquesta línia, després que els clubs s’assabentessin d’aquestes negociacions, es van mostrar a favor de l’acord que s’haurà d’aprovar en assemblea i, per aquest motiu, van mantenir diverses reunions amb la FAF i van enviar una carta firmada per la majoria de clubs del país en què se’ls instava a arribar a un acord i a protegir la Lliga Nacional. No entenen com és que no s’ha arribat a un pacte i recorden que, en els seus orígens, la FAF va donar un cop de mà a la base de l’Andorra perquè no podia gestionar-la per motius econòmics, un fet que ja s’ha solucionat gràcies a la injecció econòmica de Piqué.

A més a més, alguns clubs remarquen que això suposarà un estalvi de diners per a la Federació i que el fet que l’Andorra hagi de fer un conjunt des de zero, implicarà, a la llarga, menys equips i de menys qualitat per a les lligues de base. Així mateix, alguns també van assegurar a aquest mitjà que la compra de l’Andorra per part de Piqué serà molt bona per al país i que donarà molta visibilitat al futbol del Principat, però que s’ha de vetllar per totes les lligues domèstiques. Cal recordar que és lògic que es pugui acceptar aquesta oferta, perquè jugar a l’Andorra, avui en dia, ja és una gran oportunitat per a qualsevol nen.

Hora d’actuar

Per tant, en els pròxims dies, l’FC Andorra i la federació es podrien reunir a fi d’arribar a un acord. Tot i això, des de la FAF van indicar a aquest rotatiu que «no tenim res a dir sobre aquest tema perquè estem esperant que l’Andorra ens digui quina idea tenen, a partir d’aquí, ja veurem o parlarem el que calgui». Caldrà veure qui fa ara el següent pas.