El Govern vol crear l’Institut de l’Habitatge «per aportar dades»

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Èric Jover, va anunciar ahir que dins de l’estructura del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, encapçalat per Victor Filloy, està previst desenvolupar un Institut de l’Habitatge «que ens ha d’aportar solucions i dades» davant la problemàtica per establir un estudi del preus del mercat de lloguer, quelcom que ha reclamat en reiterades ocasions el Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). L’anunci arriba just després que dimarts passat el president de l’entitat, Jordi Galobardas, critiqués fortament les mesures impulsades per l’Executiu per millorar la situació del lloguer, així com la manca de col·laboració «de tots els comuns» per recaptar les dades.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Jover va explicar que el titular de la cartera «ja ha començat a bastir el seu propi equip per poder posar fil a l’agulla i que sigui una realitat quan abans millor». Amb tot, el ministre portaveu no va donar detalls sobre les funcions de l’Institut de l’Habitatge i va emplaçar a «deixar més temps al ministre per mirar quines són les competències que se li han d’atorgar per dotar-lo de la màxima funcionalitat possible».

De totes maneres, en el programa electoral de DA ja es recollia la proposta de crear un Institut de l’Habitatge amb l’objectiu de «recopilar dades fiables dels habitatges residencials disponibles, així com del mercat de lloguer». Precisament aquesta mesura anava entroncada amb la creació d’un fons d’inversió immobiliari público-privat destinat «a la construcció nova i a la rehabilitació d’edificis actualment en desús», de la qual no es tenen notícies a data d’avui.

Sobre la possibilitat que aquest ens pugui arribar a substituir en un futur a la Comissió Nacional de l’Habitatge, Jover va considerar que ambdós organismes «són plenament vàlids» tot i que va sostenir que caldrà analitzar les funcions de cadascun d’ells «perquè potser aquesta comissió pot estar lligada amb l’Institut de l’Habitatge però no forçosament».

Mesures urgents de l'habitatge

Davant les crítiques de l’AGIA per l’escàs impacte de les mesures urgents de l’habitatge, Jover va assegurar que «ja vam dir que era una intervenció en el curt termini i que evidentment avançava en la bona direcció però que no seria suficient». Quant al diagnòstic, el ministre portaveu sí que va coincidir amb Galobardas en assenyalar que «el nostre problema se situa en l’oferta», raó per la qual va afirmar que «hem de desenvolupar el màxim de palanques possibles per millorar l’oferta que tenim al país de pisos per un habitatge de lloguer».

La secretaria d’Estat d’Igualtat

D’altra banda, l’Executiu va acordar finalment adscriure l’àrea d’Igualtat dins d’una secretaria d’Estat compartida entre Participació Ciutadana i Igualtat, que dependrà del cap de Govern com també és el cas de la secretaria d’Estat d’Afers Europeus, liderada per Landry Riba. En el cas de la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana i Igualtat, tot fa indicar que la persona que dirigirà aquest departament serà Marc Pons, excònsol menor d’Andorra la Vella.

«Aquestes dues secretaries d’Estat que pengen del cap de Govern tenen una rellevància política especial i, a més, la seva acció ha de ser molt transversal a tot el Govern» va explicar Jover a l’hora de justificar la raó per incloure ambdues àrees sota la tutela de Xavier Espot.

D’aquesta manera, el Govern ha donat resposta a les reivindicacions per part de les associacions feministes, que reclamaven la creació d’una secretaria d’Estat d’Igualtat que depengués directament de Xavier Espot.

Macron rebrà a Espot i Suñé a l’Elisi el proper 18 de juny

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Èric Jover, va comunicar ahir que el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la síndica general, Roser Suñé, es reunirà amb el copríncep francès, Emmanuel Macron, el pròxim dimarts 18 de juny a les 17.00 hores de la tarda. La trobada tindrà lloc a al Palau de l’Elisi i suposarà el primer encontre amb el copríncep francès des del recent nomenament dels mandataris andorrans. A l’ordre del dia es tractarà l’actual situació política i econòmica del Principat.

Segons Jover, la importància d’aquesta reunió radica «en el simbolisme» que implica «la visita oficial de les dos principals autoritats del país al nostre copríncep», a qui també està previst que demanin una nova petició perquè realitzi una visita al Principat, ja que des que està al capdavant de la República Francesa encara no ha trepitjat territori andorrà.