Andorra vol seguir amb el nivell mostrat a Montenegro

El cap de Govern, Xavier Esport, va rebre ahir a la delegació olímpica que participarà en els Jocs Europeus de Minsk. En total seran 12 els atletes que participaran en cinc esports: bàsquet 3x3, karate, judo, ciclisme i tir. En aquest sentit, la voluntat és seguir en la bona línia mostrada als Jocs dels Petits Estats de Montenegro.

En aquest context, Espot va assegurar ahir «que podem estar molt contents del resultat i del fair play que van demostrar els esportistes als Jocs dels Petits Estats que es van celebrar fa unes setmanes, s’espera seguir així en aquests Jocs». «Disposarem d’una delegació pluridisciplinària i estic segur que no sé si farem un bon resultat, però de ben segur que deixen el nom d’Andorra ben alt», manifestava.

Per la seva banda, Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), va destacar que encara no s’ha escollit el banderer i va manifestar bones expectatives de cara al bàsquet 3x3. En aquest sentit, va comentar que «segurament serà algú d’aquest esport». «Han fet un gran esforç per estar aquí i serem al 20 europeu», destacava i afegia que «s’ha d’agrair l’esforç de la Federació Andorrana de Bàsquet». «Estem pujant en aquest esport i figurant a tot arreu», remarcava. «Tindrem dificultat perquè hi ha nivell», sentenciava Martí.