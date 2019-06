A la recerca de l’oferta perfecta

Qualitat. Diversificació i desestacionalització. Aquests són els tres eixos vertebradors amb els quals Andorra Turisme treballa per millorar l’oferta, ja que el mercat cada vegada està més segmentat. Els dispositius mòbils han permès conèixer detalls dels visitants, com la seva nacionalitat, la manera d’accedir a les propostes i la informació turística, i les vegades que han vingut al Principat. Encara, però, es pot filar més prim i el big data –la gestió de dades massives– ho fa possible. Per això, la ministra de Turisme, Verònica Canals, va valorar positivament l’acord signat recentment entre el Govern i Visa Consulting & Analytics, que permetrà saber les tendències dels turistes a través de l’anàlisi de les despeses fetes amb les targetes de crèdit. «El big data ens permetrà adaptar l’oferta a les necessitats dels turistes amb una premisa: fidelitzar-los», va explicar Canals, que va destacar la importància que el «càlcul del retorn sigui el més precís possible».

La parapública va analitzar els hàbits dels assistents a les finals de la Copa del Món d’esquí alpí

La ministra va posar un exemple del que pot arribar a fer el big data: durant les finals de la Copa del Món d’esquí alpí a Soldeu es va analitzar el comportament dels visitants a través del rastre que deixaven a internet. Un cop es van bolcar les dades, es va comprovar com durant el dia acudien a les pistes d’esquí. En canvi, era al vespre i a la nit quan consumien, una vegada havien baixat a les Valls Centrals. El pacte amb Visa permetrà anar més enllà. «Sabrem la despesa mitjana de cada turista o excursionista, així com quina nacionalitat consumeix més i quina menys», va explicar Canals, que també va precisar que els actors actius del sector turístic tindran les dades de les despeses desglossades per àrees. És a dir, sabran si els visitants consumeixen més en cultura, en compres, en esport o, per exemple, en benestar. «A més de saber què consumeixen, podran conèixer com i on ho fan», va afegir la ministra.

Potenciar el ‘countrybreak’

El gerent d’Andorra Turisme fa temps que defensa l’aposta del concepte del countrybreak vers el de citybreak. Tant la parapública com el Govern i els actors actius veuen favorable que els visitants aprofitin el màxim l’experiència de país durant una estada de quatre dies més enllà de visitar Andorra la Vella un dia puntual. El big data també oferirà resultats al respecte. Comporta incentivar aquest tipus de turisme. «Som un país petit i hem de saber jugar amb aquest punt positiu que ens ofereix el big data», va defensar Canals. En un altre exemple del potencial que comporta l’anàlisi de dades massives, Andorra Turisme ha analitzat aquest hivern que els catalans van venir al Principat «un mínim de cinc vegades», va dir Canals. Els francesos ho van fer tres cops. «Volem saber per què repeteixen i que vinguin encara més vegades», va assegurar la ministra.