Primera sanció per vols irregulars de drons

El 2016 es va establir al Principat una normativa de drons, seguint les directrius de l’Agència Europea de Seguretat Aèria, per tal de tenir controlats els aparells que volen i en quines condicions poden fer-ho. La reglamentació estableix que es compleixin una sèrie de condicions per tenir un control de seguretat. En aquest període l’administració ha efectuat una sanció a un particular per no complir amb la directiva establerta.

L’augment en el nombre d’aquests tipus d’aparells va comportar que es fes una normativa, com en la resta de països, tant pels que són d’ús professional com particular. Per a permetre el seu vol, s’han de complir una sèrie de tràmits i condicions per tal de garantir la seguretat, com registrar l’aparell, tenir assegurança o comptar amb el títol de pilot. Fins al moment s’ha produït una sanció i un altre expedient administratiu es troba obert. Tots dos són per usos audiovisuals dels drons. El sancionat és un particular andorrà que va cometre una sèrie d’irregularitats, com no comptar amb llicència, ni tenir permís per volar la zona i no comptar amb assegurança. D’aquestes incidències, «algunes podien ser per desconeixement del reglament, però d’altres afectaven la seguretat», va indicar Guillem Santacreu, assessor del departament de transport de l’autoritat aeronàutica. La sanció no va ser elevada «perquè l’afectació a la seguretat era més teòrica que pràctica, no hi havia ningú a qui podria haver fet mal aquell vol», però va servir per «col·locar la base del que es miraria en el moment que es detectessin vols en zones que no es pot volar, així com operacions que es fan com a comercials i en realitat són d’oci».

L’expedient que actualment es troba obert és per «incorformitats amb l’estudi de riscos i el que es va filmar finalment». Es tracta de ser curós i per obtenir el permís de vol «s’ha de fer un estudi de riscos de la maniobra, amb condicionants de com es realitzarà i una sèrie de compromisos que adquireix el pilot. Si veiem que el que s’ha filmat o volat no correspon allò que es declarava és quan comença l’expedien», comprovant si hi ha hagut «falta de comunicació o mala intenció». La resta d’incidències que s’han produït «s’han resol per la via de la mediació o d’informació», tenint en compte que «si hi ha un risc o accident no hi ha cap més via que la de ser estrictes i ferms. Si no hi ha aquest risc intentem ser formatius i pedagògics». Fins el moment, «no hi ha hagut cap accident d’importància, algun incident sí, però mai problemes greus en operacions», va assegurar Santacreu.

Implantació dels drons

La normativa andorrana de vol de drons compta amb certs avantatges respecte als dels països de l’entorn, que permet que empreses estrangeres vinguin al Principat per realitzar tests. «S’ha buscat un marc legal adequat per a que sigui atractiu a nivell internacional per gent que estigui desenvolupant noves aplicacions, tecnologies i productes i vinguin aquí a testar-los. Al ser petits podem tenir excepcions o acotar una prova pilot de forma més ràpida que en un entorn burocràtic com altres països», va assenyalar Marc Pons, director d’Actua Innovació i investigador del Cenma. Aquest és un dels objectius amb els que treballen, els altres dos són «començar a incloure o veure el potencial d’aquesta tecnologia en diferents sectors del país», i l’altre ajudar a «les empreses que ja estan en aquest àmbit a incloure o introduir els seus serveis en aquests sectors».

A nivell tècnic estan treballant amb el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya i l’Observatori, i en l’àmbit d’aplicacions s’estan articulant projectes amb els comuns en aspectes forestals, estacions d’esquí per gestió de la neu, amb el departament de Medi Ambient i els Banders.

Drons per als Bombers

Des d’Actua fa un any que es va iniciar la col·laboració amb el cos de Bombers, treballant conjuntament per donar una eina que puguin desenvolupar en les seves actuacions, especialment en la recerca de persones perdudes, i incendis en habitatges i boscos. Permet donar una visió que amb anterioritat no es podia tenir, comptant amb una major seguretat personal per als components dels Bombers i permetent que es pugui actuar amb major rapidesa.

Òscar Santos, responsable del Grup de Rescat de Muntanya, és l’únic membre dels Bombers que té la titulació de pilot de drons. L’ideal seria comptar «amb sis o vuit i que sempre algun estigui operatiu», va indicar el mateix Santos. La presència dels drons «ens ajuda» a l’hora de realitzar les sortides, com «visualitzar indicis» o poder tenir facilitats per trobar gent perduda o en allaus, fins i tot seguint les imatges aportades de manera online des de la caserna. Un exemple va ser a l’incendi dels Serradells, que va permetre comprovar «cap a on va el foc i afectació a l’estructura».