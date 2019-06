L’acord d’associació amb la UE no estarà tancat fins d’aquí a 2 anys com a mínim

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va iniciar ahir una roda de contactes amb periodistes i representants d’empreses de diferents sectors amb la voluntat d’apropar l’objectiu i el desenvolupament de les negociacions per aconseguir un acord d’associació amb la Unió Europea. Riba va explicar quin és el procediment de la negociació i va indicar, a preguntes dels periodistes, que ara per ara no hi ha un calendari fixat per al seu desenvolupament, de manera que no va poder donar una data concreta pel tancament de l’acord.



El que sí que va deixar clar és que l’acord marc finalment no quedarà signat abans de l’estiu com s’havia previst i que el total de l’acord no es tancarà en com a mínim dos anys vista, ja que només per als annexos es calcula que es requerirà d’aquest temps de treball.



Les eleccions andorranes i europees han afectat directament en el calendari, ja que han provocat que aquest 2019 hagi estat gairebé inoperable. L’any vinent s’espera que el ritme sigui més elevat. En qualsevol cas, Riba no va descartar que el referèndum que ha d’avalar l’acord pugui celebrar-se abans d’acabar aquesta legislatura.



El secretari d’Estat no va donar detalls sobre l’acord per no desvetllar l’estratègia negociadora. Amb tot, sí que va indicar que la lliure circulació de persones, qüestions energètiques i les telecomunicacions –entre d’altres coses mantenir els dos monopolis de FEDA i Andorra Telecom– seran els punts més complicats de l’acord. «Hi haurà punts que els haurem de lluitar molt fortament», va augurar.

Els tres blocs

Riba va explicar molt pedagògicament els tres grans blocs que conformen l’acord. El que «marca les regles del joc» i que es fa conjuntament amb Mònaco i San Marino és l’acord marc, que ja està «gairebé enllestit». En aquest punt s’inclouen termes generals sobre les quatre llibertats a negociar o les normes comunes entre els tres països. En el segon bloc hi ha el protocol d’Andorra. En aquest cas es tracten només especificitats del país amb aquelles disposicions adaptades a les característiques d’Andorra. En el tercer bloc, els annexos, també es tractes especificitats del territori. En concret, s’inclou el llistat de normatives del cabal de la UE que no ha d’adoptar el Principat pel motiu que sigui.