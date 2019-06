DA contacta amb les entitats per treballar textos legislatius

El grup parlamentari demòcrata va validar ahir iniciar una ronda de contactes amb les entitats i associacions del país per treballar els textos legislatius que es desenvolupin a les comissions. D’aquesta manera, segons va confirmar el president del grup parlamentari de DA Carles Enseñat, cada conseller demòcrata va enviar ahir una carta als «diferents col·lectius socials, econòmics, culturals i esportius» de les seves respectives comissions. En aquesta missiva, s’expressa que «la participació de les entitats públiques i privades, així com del conjunt de les associacions dels nostre país, és cabdal per aprovar els millors textos legislatius».

Així doncs, Enseñat, com a membre de la comissió legislativa de finances i pressupost, va fer arribar ahir una missiva a «auditors, comptables i assessors fiscals» amb la idea de mantenir «una presa de contacte postelectoral» després d’haver recollit les seves inquietuds durant la campanya.

Els terminis marcats és que aquestes reunions es produeixin «d’ara fins al setembre» sota el compromís de «mantenir la proximitat amb la ciutadania» al llarg de la vuitena legislatura.

De cara al primer projecte de llei que des del Govern es vol aprovar, la llei de transparència i bon govern, Enseñat va manifestar que «aquesta és una llei que està pensada en l’àmbit públic», raó per la qual no està previst reunir-se amb cap entitat ja que «no hi ha associacions que puguin recollir aquestes inquietuds».