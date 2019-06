Macron anuncia que visitarà el Principat el 12 de setembre

Emmanuel Macron visitarà el Principat el 12 de setembre. El Copríncep i president de França, es va comprometre ahir a venir al país coincidint amb l’inici del nou curs polític i pocs dies després de la celebració del dia de Meritxell, que tindrà lloc només quatre dies abans. Després que anteriorment s’hagués apuntat la possibilitat que el cap d’estat vingués abans de les eleccions de la passada primavera, encara durant el mandat de Toni Martí, finalment Macron, que va accedir a l’Elisi al maig del 2017, arribarà al país amb un Govern nou i un Consell General renovat.

Macron va notificar la data al nou cap de l’Executiu, Xavier Espot, i a la síndica general, Roser Suñé, que van viatjar a París per reunir-se ahir a la tarda amb el Copríncep. De moment, es desconeixen més detalls sobre la visita oficial d’Emmanuel Macron, que s’afegirà als seus antecessors més recents en el càrrec a venir a Andorra, un gest que malgrat que no sigui una norma escrita, s’ha convertit en una tradició en els últims 50 anys.

El primer que ho va fer va ser Charles de Gaulle el 1967, i fins a l’arribada de François Hollande, el 2014, l’únic que no va visitar el país va ser Georges Pompidou, que va traspassar abans de finalitzar el seu mandat. Xavier Espot va explicar que ara els diferents equips «es posaran a treballar» per mirar de fer coincidir les agendes, i per això, no es descarta la possibilitat que la visita pugui produir-se algun dia abans o després de la inicialment prevista. «Ell tenia la ferma voluntat de venir a Andorra durant el seu mandat», va expressar Espot en finalitzar una trobada en què també es van tractar altres qüestions com ara el suport de París a les negociacions sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, l’organització de la Cimera Iberoamericana, el funcionament del sistema d’ensenyament francès o les millores en l’accés per carretera a Andorra.

Entesa de les especificitats

Segons Xavier Espot, el president de França es va mostrar comprensiu amb els reclams d’Andorra en els pròxims capítols de les negociacions amb Brussel·les, com ara la lliure circulació de serveis, de persones i de capitals. En aquest sentit, Espot va afirmar que Macron «veu que la realitat d’Andorra mereix aspectes específics sense renunciar als principis comunitaris bàsics sobre els quals no té sentit negociar un acord» i que, per tant, «entén les especificitats i les transitorietats que s’han de garantir».

Xavier Espot i Emmanuel Macron també van mostrar-se satisfets per la cooperació per lluitar contra el contraban, que ha permès reduir el tràfic il·lícit de cigarretes. Un dels altres aspectes que també va aparèixer a la reunió va ser el de l’accés per carretera a França després del tall a l’RN-22 durant més de dues setmanes. Sobre aquest aspecte, Espot va afirmar que Macron va reiterar el «compromís» de França per millorar els accessos al Principat, i que les obres més urgents són les del conveni signat al 2017 per fer treballs a la via en matèria de prevenció d’allaus.

Macron i Espot no van parlar sobre el crit d’alerta d’alguns alcaldes francesos de l’Arieja, que van apuntar fa uns mesos que la partida prevista d’uns 136 milions d’euros a llarg termini per fer més millores a la carretera, que inclouria desviacions per evitar passar per alguns pobles, potser no s’arribaria a complir.

La visita dels Coprínceps, en consonància amb els canvis socials i econòmics d’Andorra

33 Les visites dels Coprínceps francesos des de la primera arribada de Charles de Gaulle fa 52 anys han estat marcades per aspectes destacats de la situació política, social i econòmica d’Andorra. La relació d’Andorra amb Macron, que ha perdut popularitat des que va accedir a l’Elisi i que ha hagut de fer front a la crisi dels Armilles Grogues, ha estat marcada per aspectes com la cooperació per reduir el contraban de tabac i la reacció de França per garantir l’accés per carretera després del tall a l’RN-22.

L’última visita de François Hollande va estar caracteritzada per la culminació de la consolidació del marc fiscal d’Andorra en l’escena internacional, que s’havia començat a forjar amb la tensa visita de Nicolas Sarkozy l’any 2010. François Mitterrand va viure la institucionalització d’Andorra com a estat i el procés d’elaboració de la Constitució mentre que De Gaulle va veure la transformació econòmica de mitjans de segle XX.