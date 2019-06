El Vallbanc prepara la Champions al Comunal

El Vallbanc FC Santa Coloma està entrenant els darrers detalls al Comunal i aquest pròxim dimarts jugarà la ronda preliminar de la Lliga de Campions a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina, Kosovo. Ho farà contra el Tre Penne de San Marino en una de les semifinals del torneig d’aquesta primera fase.

En aquest context, segons va explicar el tècnic Marc Rodríguez, «em fa molta il·lusió perquè és el premi a la temporada que he estat aquí». «El coeficient diu que som favorits però jo dic que no, això s’ha de demostrar al camp i hem de ser competitius», reiterava. Pel que fa als nous fitxatges, va explicar que «estic molt content perquè s’estan integrant». «Alguns els coneixia de la selecció, estic molt content, sobretot pel fet de poder comptar amb Nico Medina», destacava i afegia que «entrenar sis mesos i no poder-te sentir jugador, és fotut».

Cal recordar que Medina es va veure afectat pels impagaments del Lusitans però el Vallbanc va apostar per ell. «A més de jugar, estic content de poder estar disponible per jugar, sobretot després d’aquest període negatiu que em va tocar en arribar a la lliga», reiterava Medina i afegia que «el grup m’ha fet partícip». «No han estat uns mesos fàcils, venia d’una bona ratxa, però el grup, l’entrenador i la directiva m’han donat suport», sentenciava.

Per la seva part, Jordi Aláez, que va renovar per l’FC Andorra per dues temporades però que ha marxat cedit per un curs al Vallbanc, va comentar que «és un gran equip del país». «S’ha de competir molt, estic content, és el millor per a mi i podré tenir més minuts», aclaria.