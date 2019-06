Admesa una demanda pels traspassos de BPA a Vall Banc

Cal recordar que perquè els comptes puguin ser traspassats han hagut de passar el procés de revisió que s’està duent a terme a tots els clients des de la nacionalització del banc i el naixement de Vall Banc. En definitiva, cal que es confirmi l’evidència que no concorren causes relatives a delictes, faltes o infraccions.

La migració operativa i tècnica que va aprovar l’AREB al maig durarà fins a finals de mes. L’últim traspàs de clients es va autoritzar a l’octubre del 2018 i l’anterior al mes de maig, quan es van migrar a la nova entitat bancària fins a 80 comptes per un valor de 29 milions d’euros. El primer traspàs es va fer a l’abril del 2016, poc més d’un any després de la nota del FinCEN, i va aglutinar el 92% dels clients de BPA.

L’acceptació a tràmit de la demanda es va publicar ahir al BOPA a efectes de citació com a adherent de tota persona que tingui un interès directe i legítim en l’objecte del cas.

La secció administrativa del Tribunal de Batlles ha admès a tràmit una nova demanda d’un afectat per les transferències suspeses de BPA contra l’acord de transmissió seqüencial de diferents actius i passius de BPA a favor de Vall Banc que el Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va aprovar el passat 10 de maig.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació