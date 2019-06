L’Andorra Ultra Trail Vallnord presenta unes xifres de rècord

Un any més, l’Andorra Ultra Trail Vallnord, està de rècord. La competició es disputarà del 16 al 21 de juliol i l’organització espera superar els 3.210 participants de l’any 2017, edició en la qual es va aconseguir més inscrits. Ara per ara, amb tots els recorreguts més durs tancats, hi ha 2.870 inscrits de 51 països diferents, xifra que també és un rècord per a l’esdeveniment. En aquest sentit, hi participen set noves nacionalitats: Taiwan, Mònaco, Marroc, Algèria, Letònia, Colòmbia i Guadalupe.

En aquest context, Lídia Martínez, directora de la cursa, va recordar que «el nombre de països és important, sobretot pel que fa als grans recorreguts» i que «volem fer país, a més de promoure el respecte pel medi ambient i la muntanya». A més, va voler fer una crida al voluntariat perquè ara per ara es compten amb 400 però se’n necessiten 25 més d’especialitzats.

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va indicar que l’esdeveniment «ajuda a donar a conèixer el país més enllà de les nostres fronteres». «La repercussió és cada any més important», afegia. Per la seva banda, el director de nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, va fer èmfasi en les 20.142 pernoctacions que suposa l’Andorra Ultra Trail i en què el retorn econòmic és d’1.450.124 euros. «Ajuda a desestacionalitzar i a posicionar Andorra com a referència internacional en el món del senderisme», sentenciava.