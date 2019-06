El 97% dels estudiants andorrans aproven les POB

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior va fer públics ahir els resultats de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) i de la Prova Oficial de Batxillerat Professional (POB PRO) celebrades els mesos de maig i juny d’enguany. Pel que fa a la POB, el 97,70% dels candidats presencials l’han aprovada. A la convocatòria 2019 es van inscriure 236 candidats. D’aquests, 18 es van fer-ho com a candidats lliures i 218 com a candidats presencials. Dels presencials, n’hi ha 213 d’aptes (97,70%), dos que segueixen el procés i tindran novament l’oportunitat d’obtenir el títol a la tercera i darrera fase el mes de setembre i tres candidats no aptes.



Pel que fa a la POB PRO, el 73,52% dels candidats l’han aprovada. A la convocatòria 2019 es van inscriure 68 candidats, dels quals set es van inscriure com a candidats lliures i 61 com a candidats presencials.



El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior va valorar molt positivament, un any més, en un comunicat, els elevats percentatges d’aprovats de la POB i de la POB PRO per la importància que té aquest diploma per al futur dels alumnes, informa l’ANA.