L’exministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, serà el nou ambaixador d’Andorra al Vaticà i a San Marino. El lauredià assumirà la cartera diplomàtica com a no resident en substitució de Jaume Serra, que ocupava el càrrec des del 2011. L’Executiu ja li ha proposat assumir el lloc i, segons fonts consultades, Álvarez Marfany ja ha donat el sí definitiu. El Govern considera que és la persona idònia per assumir aquesta representació per les seves creences i per la seva vinculació amb l’Església Catòlica. Serà, doncs, el cinquè representant del Principat al Vaticà, després que Manuel Mas fos el primer en assumir el càrrec, seguit d’Antoni Morell, Miquel Àngel Canturri i fins ara Jaume Serra.

El futur ambaixador va substituir a Rosa Ferrer al capdavant de Salut a principis del 2016. Anteriorment també havia estat conseller major del Comú de Sant Julià, després de presentar-se als comicis del 2011 dins de la llista conjunta entre Unió Laurediana (UL) i Demòcrates, liderada en aquell moment per Montserrat Gil i Manel Torrentallé. De fet, el seu nom també havia sonat darrerament per assumir el lideratge de DA a Sant Julià a les properes eleccions comunals del desembre. Els resultats obtinguts pel lauredià, acompanyat de Vicky Grau, a les últimes nacionals, però, haurien finalment decantat la balança per proposar-lo com a ambaixador.

Aquesta mateixa setmana, el Govern ja va fer oficial el nom de dos ambaixadors més. L’exsíndic general, Vicenç Mateu, i de l’exministra de Funció Pública, Eva Descarrega que seran ambaixadors d’Andorra a Espanya i França respectivament a partir de l’1 de setembre. L’Executiu també va ratificar en els seus càrrecs Esther Rabasa com a ambaixadora a la Unió Europea, a Bèlgica, a Luxemburg i als Països Baixos, i Elisenda Vives com a ambaixadora als Estats Units d’Amèrica, al Canadà i a Mèxic, i representant permanent del Principat a l’oficina de les Nacions Unides.

Les relacions amb el Vaticà

El Principat, el Vaticà i el Bisbat de la Seu d’Urgell van signar el 2008 un concordat per regular per escrit les relacions entre les tres institucions, tot i que els seus vincles venen de molt abans. Entre d’altres aspectes, regula el règim econòmic i les contribucions o les excepcions tributàries d’algunes activitats sense ànim de lucre.

Ruiz ocuparà el càrrec de secretari d’Estat d’Esports

El Govern encapçalat per Xavier Espot ja té tots els noms del seu equip confirmats. El nou secretari d’Estat d’Esports serà finalment Justo Ruiz, fins ara conseller general del grup parlamentari de Demòcrates. El seu lloc a l’hemicicle l’ocuparà David Montané, que a les darreres eleccions ocupava el novè lloc a la llista nacional de la formació. Ruiz substituirà a Jordi Beal, que va ocupar el càrrec durant les dues últimes legislatures.

Era un dels noms que van posar-se sobre la taula i el que s’ha acabat confirmant. La data per al seu jurament com a nou secretari d’Estat encara no està programada. Ruiz té la confiança de la nova ministra i de l’Executiu per la tasca realitzada al Consell General. No venia del món de la política, però ràpidament va fer-se amb el càrrec i va participar en algunes comissions, com la que va acabar constituint la nova Llei de l’Esport, que portava temps encallada i que va acabar aprovant-se el 20 de desembre de l’any passat, amb diferents punts importants per al futur de l’esport nacional, com la creació de les societats anònimes amb objecte esportiu.

La funció al Govern és a temps complet, circumstància que comporta que Ruiz hagi de deixar les seves competències actuals a la Federació Andorrana de Futbol (FAF), com a seleccionador sub-21 i coordinador de la base. Per aquest motiu va demanar a l’ens una excedència de quatre anys.

Gelabert no farà el traspàs

Quan es conforma un nou Govern i es produeix el canvi de ministres, es realitza un acte per escenificar el traspàs de cartera entre la persona sortint i l’entrant. Dies enrere es va produir en la majoria de ministeris, però no serà així en el de Cultura i Esports, ja que Sílvia Riva havia demanat realitzar el jurament del càrrec en una data més tardana –que va ser dimecres passat– per motius professionals. A la cita no hi va ser present la seva antecessora, Olga Gelabert. Tampoc té pensat realitzar l’acte de traspàs, amb foto inclosa. No és un tema personal. Manté una bona relació amb Riva, però està en desacord amb el tracte del Govern cap a la seva persona en relació a seva investigació oberta per part de la fiscalia en el marc de l’Operació Cautxú, per unes converses amb el secretari general de la FAF, Tomàs Gea, per l’adjudicació de la reforma dels vestidors de l’Estadi Nacional.