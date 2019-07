Otger Canals, nou director esportiu de l’Inter

Otger Canals serà el nou director esportiu de l’Inter Club d’Escaldes. La seva principal tasca serà la coordinació esportiva entre els jugadors i cos tècnic amb la directiva. «Perseverança, paciència, bon càlcul i una gran estima per la feina ben feta. Els mateixos factors que calen per fer un bon rellotge són els que el nostre nou director esportiu vol aplicar a l’Inter Club d’Escaldes», va assegurar el club en un comunicat i van afirmar que «Otger arriba amb totes les ganes que l’Inter funcioni com un rellotge suís. Benvingut al nostre club».

En aquest context, Canals va afirmar que «a més de ser l’enllaç entre la plantilla i el cos tècnic, s’ha de fer tasques d’organització, d’assessorament perquè l’equip tingui totes les eines per desenvolupar la feina de manera correcta». «La meva arribada ha estat molt bona per part dels jugadors i del cos tècnic», comentava i destacava que «m’agrada que l’Inter sigui un club que valori les persones i que tingui una casa sòlida, una estructura forta». «És un club amb un potencial increïble», sentenciava.

Canals va néixer fa 33 anys a Mollet del Vallès i compta amb els títols de Llicenciat en Educació Física a la Universitat de Vic i el grau superior d’animació d’activitats fisicoesportives, entre d’altres. Al futbol nacional havia destacat com a director tècnic de la UE Engordany.