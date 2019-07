El MoraBanc Andorra es reforça amb el serbi Dejan Todorovic

Nou fitxatge del BC MoraBanc Andorra. Ja fa dies que el community mànager del club utilitza endevinalles perquè els seguidors juguin a descobrir el nou fitxatge. La d’ahir era fàcil: ALL (tot en anglès) + un lingot d’or + la plaça de Vic. Els aficionats no van trigar massa a descobrir de qui es tractava i és que, l’aler serbi Dejan Todorovic canviarà la samarreta vermella de l’UCAM Múrcia per la tricolor. Ahir, el club va anunciar la seva incorporació a l’equip per una temporada, i ho fa després d’un curs complicat en què només va jugar dos partits per una greu lesió de genoll en la pretemporada.

Solana: «Tenim la seguretat que està en les millors condicions possibles. Jugarà amb la selecció i potser al Mundial»

És per això, que des del club van apuntar que Todorovic, de 25 anys i 1,96 metres d’alçada, és un jugador que ve amb ganes de reivindicar-se. En aquest sentit, Francesc Solana, director General del club, va apuntar que «ve a desenvolupar un paper molt important al nostre equip i que tindrà un gran protagonisme en el nostre joc. És un jugador que surt d’una lesió molt important però que abans d’aquesta havia fet un pas endavant en el seu joc i la seva evolució».

Tot i això, consideren que aquest fet no afectarà el rendiment de l’internacional amb Sèrbia. «Tenim la seguretat que està en les millors condicions possibles. Aquest estiu anirà amb la selecció de Sèrbia i és un dels possibles 12 jugadors que estarà al Mundial. Esperem que la seva entrada a l’equip sigui d’un gran impacte», va assegurar Solana.

Abans de la lesió, Dejan Todorovic, nascut a la localitat bosniana de Mrkonjic Grad, havia completat la seva formació a l’Unicaja de Màlaga amb el que va debutar a Lliga Endesa i Eurolliga el curs 2013-14. Els quatre anys posteriors les va jugar amb el Bilbao Basket, on va mostrar una evolució constant en el seu joc. Un cop culminada la temporada 2017-18, Todorovic va assolir uns números espectaculars de 24 minuts, 10,8 punts, 2,9 rebots, 1,4 assistències i 1,7 pilotes recuperades per partit. El descens de Bilbao el va portar a Múrcia on la mala sort no el va permetre continuar amb una progressió, que un cop recuperat, vol reactivar a Andorra.

La quarta incorporació

Dejan Todorovic s’ha convertit en la quarta incorporació que el club ha fet pública. El primer fitxatge va ser el base nord-americà Jeremy Senglin, un home que arribava per substituir a Andrew Albicy per una temporada. Senglin va ser un dels jugadors més destacats de la lliga francesa amb el Nanterre el curs passat. El base, de 24 anys i d’1,88 metres d’alçada arribava a Andorra amb uns números extraordinaris: 14,3 punts per partit, 3,2 assistències i 2,4 rebots per partit, sent fonamental en la gran temporada del Nanterre, equip revelació de la lliga francesa havent arribat a semifinals de la competició.

Qui de moment té el contracte de més durada és Nacho Llobet, el pivot català de 28 anys i que mesura 2,02 metres. El jugador procedent del Monbus Obradoiro arriba en el millor moment de la seva carrera, després d’haver completat una gran temporada al conjunt gallec. Llobet va jugar 25 minuts de mitjana en els 34 partits de lliga disputats amb nou punts, cinc rebots i 1,7 assistències, a més de 13,3 punts de valoració i un encert del 23% en tirs de tres i un del 62% en tirs de dos.

La tercera incorporació que es va donar a conèixer va ser l’escorta Frantz Massenat, procedent de l’EWE Baskets Oldenburg de la lliga alemanya. Amb 27 anys i una altura d’1,93 metres, va destacar les darreres temporades per la seva constant evolució i per ser un jugador vertical i versàtil en pista. En el darrer curs va acreditar uns números excel·lents amb 11 punts, tres assistències i dos rebots per partit. Arriba per una temporada i també pot jugar com a base.