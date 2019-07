López Aguilar deixa de ser ponent de l’acord amb la UE

Els resultats de les eleccions a l’Europarlament i a la Comissió Europeacomportaran canvis a la primera línia de negociació per l’acord d’associació amb la UE. L’eurodiputat socialista, Juan Fernando López Aguilar, deixarà de ser el ponent a l’Eurocambra en el marc del pacte que està negociant la Unió Europea (UE) amb Andorra, Mònaco i San Marino. El representant va ser escollit dimecres president de la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors i, per tant, segons fonts consultades pel PERIÒDIC, això comportarà que López Aguilar no formi part de la comitiva d’Exteriors del Parlament Europeu, que per a aquesta legislatura comptarà amb representants com l’exprimer ministre italià, Silvio Berlusconi, i la parella de Raül Romeva, Diana Riba.

De moment, però, es desconeix qui assumirà el dossier andorrà, que hauria de tornar a intensificar-se amb el nou govern escollit a Andorra i amb la nova Comissió Europa i l’Europarlament constituïts. La previsió és que el nou ponent s’esculli en la celebració de les properes sessions de la comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu. La següent se celebrarà el pròxim 24 de juliol.

El passat mes de març, l’Europarlament va aprovar una resolució en què instava a la Comissió Europea, que ara estarà liderada per Ursula von der Leyen –afí a Angela Merkel-, a culminar l’acord d’associació en dos anys. Cal recordar que pel costat comunitari.,serà el mateix Parlament Europeu el que haurà d’avalar l’acord d’associació pactat entre el braç executiu de la UE i Andorra. El text aprovat a finals de la legislatura passada també preveu que el Principat pugui accedir a liquiditat del Banc Central Europeu (BCE) i al Fons Monetari Internacional (FMI). En la seva última visita a Andorra a finals de l’any passat, López Aguilar va destacar els esforços fets per Andorra en matèria de transparència fiscal.

El mandat del nomenament de López Aguilar té una durada de dos anys i mig, fins al gener de l’any 2022, quan està previst que es rellevi el president de l’Eurocambra -que és un acord que es fa tradicionalment entre socialistes i conservadors- i de la resta de càrrecs de les comissions del Parlament. A la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior, que presidirà Aguilar, tindrà com a vicepresidenta primera l’eurodiputada de Ciutadans, Maite Pagazaurtundúa. Per la seva b anda. Per la seva banda, la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu continuarà presidida per l’alemany David McAllister, que pertany a la família del grup conservador.