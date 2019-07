La Seu fa arribar les seves demandes a Educació

La sala de juntes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va acollir ahir dues reunions per parlar de l’estat actual i el futur de la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) i l’IFE (Itinerari Formatiu Específic), dos recursos educatius que es consideren vitals per al territori, va informar Ràdioseu.

A la primera trobada, sobre la UEC, hi van ser presents per part de la Generalitat el delegat dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, Carles Vega, i la inspectora d’Educació, Helena Ardanuy. Com a representants del consistori hi van assistir l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega; la tinent d’alcalde d’Atenció a les persones, Marian Lamolla; la regidora d’Educació, Núria Tomàs, de equip de govern, i els portaveus dels grups municipals, Carlota Valls i Joan Barrera (Compromís) i Xènia Antona (CUP). La reunió donava continuïtat a la que ja es va dur a terme el passat mes de gener, després de detectar-se punts d’alarma en el funcionament del servei, arran d’una moció presentada en un ple.

Els assistents van constatar un canvi positiu en el funcionament del recurs educatiu en el darrer semestre, així com el compromís de l’empresa que el gestiona, ASPID, per millorar el seu projecte pedagògic i els recursos professionals per al curs vinent. Tanmateix, tots els assistents van estar d’acord a demanar el màxim rigor perquè el servei funcioni segons els termes acordats. S’espera, a més, que es mantinguin tots els treballadors. El contracte de gestió amb ASPID venç quan finalitzi el curs 2019-20 i la voluntat és trobar alternatives per al curs 2020-21.

Posteriorment, els representants del departament d’Educació i els membres de l’equip de govern van reunir-se amb una representació de pares i mares amb fills i filles interessats a cursar estudis d’IFE en algun centre de la Seu d’Urgell durant els propers anys. Aquests estudis de formació professional estan pensats per a adolescents amb necessitats especials associades a una discapacitat lleu i moderada, que actualment no tenen una sortida adaptada a les seves necessitats en l’àmbit educatiu que possibiliti la seva posterior inserció al mercat laboral.