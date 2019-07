Tal dia com avui de fa 18 anys

Marfany s’acosta a l’oposició El ministre d’Economia, Miquel Àlvarez Marfany, vol trobar-se amb l’oposició (PS i Demòcrata) per informar-los de l’activitat del ministeri durant els primers mesos de la nova legislatura.

Bartumeu acusa Pintat d’haver estat «contrabandista» El president del PS, Jaume Bartumeu, va arremetre contra l’exministre d’Exteriors, Albert Pintat, dient que sentia «vergonya quan les fronteres del sud estaven ocupades militarment per culpa de la política d’afavoriment del contraban de Pintat».

Lampink aconsegueix el 5è títol del món consecutiu Dougie Lampink es va proclamar per cinquena vegada consecutiva campió del món de trial en el GP d’Andorra.

Per El Periòdic

