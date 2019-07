L’UdA planteja posar en marxa un curs internacional de turisme al 2020

La Universitat d’Andorra (UdA) espera posar en marxa a partir del curs 2020-2021 un curs internacional sobre turisme. Aquesta proposta es preveu que sigui una alternativa al postgrau de Turisme de Muntanya, que finalment no es va acabar posant en marxa per la falta d’alumnes. El rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, explica que la idea que es planteja ara és oferir un curs amb una durada més curta, d’un o dos dies i unes vuit hores en total per tal d’afavorir l’arribada d’alumnes. Segons el responsable del centre universitari, la idea és rebre estudiants i professionals dels Pirineus i fer-ho extensible a un públic més llunyà a mesura que es consolidin les edicions. El curs es posaria en marxa en col·laboració amb PallarsActiu, que és una entitat que té com a objectiu promocionar la comarca catalana del Pallars Jussà.

L’esborrany inicial preveu també que el curs tingui dues sessions, una al mes d’abril, que se celebraria a Andorra, i l’altra a la tardor, i que tindria lloc al Pallars. L’objectiu és que a la primera estada s’ofereixin continguts relacionats amb la desestacionalització del turisme d’hivern, que és un dels reclams del sector turístic, mentre que a Catalunya es tractaria com es podrien buscar alternatives a les activitats d’estiu com ara els esports d’aventura. Nicolau explica que la proposta que es fa, a diferència de l’anterior, és «més curta i més basada en experiències d’èxit d’empreses del Pirineu en els àmbits del turisme de muntanya i d’estiu». «Al Pallars han aconseguit unes zones per fer esport de muntanya a l’estiu, però a l’hivern els costa suplir això, i aquí ens passa al revés», afirma.

Aquest curs, que s’impartiria en català, comptaria amb diferents empreses del país i també de Catalunya. «Crec que aquestes formacions serveixen per obrir la visió de maneres de fer que potser han estat èxits en un lloc i que segurament no són aplicables directament a un altre, però que poden ajudar a inspirar a desestacionalitzar», diu Nicolau, que considera que la proposta inicial d’alternar Andorra i els Pallars és «complementària». En quant a les empreses que hi podrien participar, Nicolau apunta que Ski Andorra hi podria ser present, ja que en l’anterior proposta de postgrau de turisme de muntanya estaven disposats a aportar alguns estudiants que havien tingut experiències a les estacions d’esquí. Per la part catalana, una possibilitat és incorporar Ferrocarrils de la Generalitat, que té una part important de pistes d’esquí.

Preguntat pel fet que aquest format, que no garanteix ni un postgrau ni un màster, pugui desincentivar l’arribada d’estudiants, Nicolau creu que serà ben al contrari. «El que incentiva o no és el resultat que té el curs per a cadascú», diu el rector de l’UdA, que aposta per ampliar més endavant el nombre de jornades com les que es plantegen adaptant les temàtiques. «Les càpsules curtes però reproduïdes al llarg dels anys canviant-ne la temàtica són més atractives que no pas els cursos que es repeteixen de manera idèntica cada any», explica el responsable del centre universitari, que aposta perquè el públic sigui presencial. En l’altre format, es volia que hi hagués una part de públic virtual. «Andorra està en un moment important i amb aquests cursos podem ajudar a aportar idees», diu Nicolau, que al mateix temps explica que el projecte està «més o menys definit».

Per ara, ja s’han celebrat algunes reunions per acabar de perfilar els programes i per reformular la proposta inicial que s’havia d’iniciar en col·laboració amb altres centres internacionals. «Això és un repte per a nosaltres, important i difícil», diu Nicolau, que al mateix temps afirma que «el que volem fer ara és no repetir una altra vegada una cosa que no hem fet perquè és difícil d’arribar a aquest públic». Els futurs estudiants també tindrien l’opció d’incriure’s en dos cursos o fer només una sessió.