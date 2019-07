Els clients de MoraBanc aposten pel mòbil

Els usuaris de la banca mòbil de MoraBanc creixen de forma continuada, fent de MoraBanc App l’opció preferida dels clients de l’entitat a l’hora d’accedir als serveis bancaris digitals. A juny de 2019, el 56,5% dels accessos a la banca digital de MoraBanc es van fer a través de l’aplicació mòbil, una xifra que des del gener de 2017 gairebé s’ha doblat, mostrant així una clara tendència en el comportament digital del sector bancari.

Ignasi Martín, director d’Experiència Global de Client, destaca que “les apps de MoraBanc són un dels millors exemples de la voluntat del banc per facilitar la vida dels clients a través d’una experiència digital de primer nivell”. La banca digital de MoraBanc creix de manera rellevant a tots els nivells, tant pel que fa a l’oferta i les funcionalitats disponibles, com en l’ús que en fan els clients. Des del llançament de MoraBanc Digital el mes de desembre de 2016, els usuaris digitals han crescut un 77% i els accessos totals a la banca en línia s’han incrementat un 181%.

Les operacions signades en línia han augmentat un 66% i, d’entre totes, l’enviament de diners i les operatives amb targetes de crèdit són les més utilitzades. Pel que fa a les funcionalitats, MoraBanc Digital s’actualitza de manera permanent. El 'broker' en línia, l’app específica per a tabletes, el fraccionament de pagaments amb targetes, l’accés amb empremta digital per a Android i el reconeixement facial per a IOS, són algunes de les funcionalitats que s’han incorporat en els darrers temps. Fruit de tot això MoraBanc ha estat distingit per dos anys successius amb premis internacionals com el guardó a la millor app bancària i al millor banc digital d’Andorra per part de la revista World Finance (2017-2018).