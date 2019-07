Nou escorcoll a la seu de la FAF

Agents judicials i de la Policia s’han personat aquest matí a la seu de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per realitzar-hi un escorcoll en el marc de l’Operació Cautxú. De les oficines de l’ens s’han endut documentació per seguir amb la investigació que hi ha oberta sobre presumptes irregularitats econòmiques a l’ens. La inspecció no ha finalitzat i els agents encara es troben dins les oficines.

El primer escorcoll a les oficines de la federació es va produir el passat 7 de maig i fruit de la investigació es va passar a la detenció el mateix dia del secretari general, Tomàs Gea, i el president, Víctor Santos. El primer va entrar en presó preventiva i aquesta mateixa setmana, per motius de salut, en va sortir, trobant-se en arrest domiciliari. Santos va ser alliberat amb càrrecs i no va arribar a ser traslladat al centre penitenciari de la Comella. Posteriorment va dimitir com a màxim mandatari de l’ens. Dies després va ser detingut el tresorer de la FAF, José García, que encara es troba en presó preventiva. Aquesta situació va portar a que la junta directiva de la FAF celebrés aquesta setmana una assemblea general per convocar eleccions, que seran el 12 de setembre.