Tal dia com avui de fa 13 anys

L’ordinenc no va poder acabar la prova disputada a França.

El cap de Govern admetia converses amb dirigents francesos per millorar el protocol de donacions i aconseguir que col·lectius com el dels homosexuals puguin donar sang.

El Govern va confirmar que inclouria una partida per fer l’heliport ja que el considerava una infraesctructura prioritària i preveia situar-lo a la vall central, entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

