Pilotar a 2.400 metres

Gené:«Els pilots actuals seguim practicant kàrting perquè les sensacions són molt similars a les de l’F1»

«No hi ha una norma escrita que digui que per ser pilot de Fórmula 1 s’ha de passar pel kàrting però tots els pilots ho han fet». Amb aquesta afirmació començava el pilot de proves de Ferrari, Marc Gené, l'explicació sobre la seva implicació, i la del seu germà, en el disseny del circuit de l’activitat de kàrting que es troba al Circuit d’Andorra - Pas de la Casa. «Els pilots que més estan de moda ara a l’F1, el Hamilton, el Vettel o, fins i tot, pilots més joves com el Verstappen van ser molt bons kartistes. Els pilots actuals seguim practicant kàrting perquè és un entrenament molt bo. Les reaccions són molt similars perquè els dos vehicles tenen dos pedals i una direcció molt directa. Fora de temporada, part de l’entrenament és el kàrting. És un camí que no deixes mai». I ahir ho va demostrar. El pilot va rodar amb els seus fills i va fer una cursa contra el pilot de ral·lis Dani Sordo, que va pujar a les instal·lacions a fer voltes amb la moto.

El circuit penjat dels núvols

L’espai situat a 2.400 metres d’altitud està guanyant popularitat entre els professionals del motor. De fet, fa dos dies el pilot de Moto GP Maverick Viñales també va pujar a pilotar-hi. «Amb les instal·lacions que tenim fem un esforç de disseny per poder tenir el kàrting 100% operatiu, el circuit de motos i el de cotxes. És el segon estiu en el qual tenim en marxa des del minut 0 les tres activitats, amb l’escola de conducció i l’escola de kàrting. Aquest indret és màgic, sobretot quan se’n va la llum al vespre i, sobretot la gent de fora, al·lucina. Diuen que és el circuit penjat dels núvols. El fet que estiguem a 2.400 metres d’altitud fa que ens convertim en un centre d’entrenament perquè els pilots valoren molt la tranquil·litat, l’altitud i el traçat tècnic sinuós que fa que, a baixa velocitat puguin fer sessions d’entrenament interessants amb un treball específic molt bo i un risc reduït», explicava el responsable del kàrting, Marc Gutiérrez.

Una velocitat que, lluny de ser un inconvenient, es converteix en «la marca d’identitat. A l’hivern a 15km/h la gent entén meravelles gràcies a com tenim configurats els cotxes i amb el gel, i a l’estiu també fem bona feina amb els vehicles de manera que, a baixa velocitat, tenim grans resultats i més seguretat. És evident que, si estiguéssim al centre d’Andorra, hi hauria més afluència però creiem en la nostra localització i fem una bona feina. No som un kàrting normal, som quelcom més perquè amb el briefing ja donem indicacions de com fer una corba lenta o una ràpida, i és un afegit», apuntava.

Quant a la implicació del pilot d’F1, va expressar que «és molt important per a nosaltres comptar amb l’ajuda del Marc, ja sigui amb el disseny de la pista com amb el dels cursos que fem durant el campus de l’estiu. El circuit ha de ser suficientment tècnic com per poder treballar els detalls i els diversos aspectes de la conducció i de la física del kàrting. Però també ha de ser suficientment fàcil perquè qualsevol turista pugui gaudir del nostre traçat. L’objectiu és fer un servei al país com a activitat turística però també volem ser un centre de formació. El kàrting ens va molt bé per treballar amb els joves però també amb gent més gran».

Respecte al futur de l’activitat, va apuntar que «som un equip que té moltes idees, moltes iniciatives i la llista de propostes no para de créixer però som conscients que hem d’anar a poc a poc. Quan acaba la temporada comencem a somiar amb una plataforma que tingui una pista lliscant i amb un kàrting permanent. Però som realistes, som molts els qui empenyem i ho fem molt fort. Enguany volíem tenir les illes asfaltades per poder donar més versatilitat al circuit. No ha pogut ser i ens hem adaptat».

Per la seva part, Sordo va expressar que «és una sort poder gaudir d’unes instal·lacions com aquestes, d’un circuit on pots rodar amb kart i moto. És un privilegi». Respecte si l’activitat serveix d’entrenament, va apuntar que «tot el que sigui pilotar és un entrenament. Millor que estar al sofà, és. Els karts són de lloguer però amb un que corri una mica més està clar que fas exercici i practiques una mica».