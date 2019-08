Sant Julià restringirà el pas de vehicles a la zona del Pic Negre

El Comú de Sant Julià de Lòria està treballant en una nova ordinació que serà la que regularà l’accés motoritzat a les zones de muntanya. Segons va explicar el conseller de Serveis Públics, Joan Visa, actualment la corporació només disposa d’una regulació molt antiga «que ja està obsoleta» i, per tant, fa mesos que està treballant per posar-la al dia tal com ja han fet la resta de parròquies. Una de les zones que es veurà afecta per la nova ordinació és justament, la del pic Negre, protagonista la darrera setmana perquè el pilot de motos català Josep Garcia, va gravar un vídeo on se’ls veia pilotant per una zona protegida que forma part de la vall del Madriu.



En aquest sentit cal tenir clar que mentre el vessant que apareixia al vídeo forma part de l’espai protegit i per tant hi està totalment prohibit l’accés motoritzat, al pic Negre actualment encara s’hi pot accedir amb vehicle des d’una pista forestal que surt de la Rabassa. I és aquí on es vol intervenir. Visa va explicar que si no se surt de la pista, no hi ha d’haver problema, però en tractar-se d’una zona molt transitada, especialment per turistes, no sempre es respecta la muntanya com tocaria.



«Nosaltres preferim regular que no pas prohibir, però restringirem l’accés. Volem regular-ho perquè hi puguin accedir els ramaders així com persones autoritzades, però potser per la gent de fora ho tancarem», va exposar el conseller, que tampoc va descartar que es tanqui l’accés durant els mesos d’hivern.

Al setembre

L’ordinació està pràcticament enllestida i l’han analitzat la majoria de departaments corresponents, per la qual cosa Visa va apuntar que si tot va bé al setembre s’hauria de poder aprovar.



Amb aquesta acció es donaria resposta, també, a una petició feta a finals de l’any passat pel conseller d’UL, Rossend Duró, que en el marc d’una sessió de consell de comú va reclamar aquesta regulació en espais com Claror o l’esplanada de sobre la Rabassa perquè hi accedeixen vehicles i motos de gran cilindrada que fan malbé el terreny. Duró reclamava «regular i no prohibir» i assenyalava que la principal problemàtica, coincidint amb Visa, eren els forasters. Des del seu punt de vista les persones del país «estan més conscienciades» i respecten més algunes circumstàncies que assenyalava com a preocupants, com pot ser el fet que sovint s’accedeix a aquests espais durant els mesos de primavera, que és quan el terreny encara està tou i per tant, el pas de les rodes de motos i vehicles 4x4 «els fa molt mal».



El conseller d’UL també apuntava la necessitat de controlar més les motos d’enduro o de motocròs, mentre que al seu parer les de trial no eren problemàtiques. Opinió compartida per la corporació, ja que Visa va indicar que «ja estem d’acord a permetre el trial, però que en canvi es volia ser més exigent amb la resta de vehicles».

Apapma denunciarà el pilot que va accedir a la Vall del Madriu

L’associació ecologista Apapma ha decidit presentar una denúncia contra el pilot català que va accedir a la zona del Madriu. Així ho van confirmar a EL PERIÒDIC fonts de l’entitat, que no van concretar més detalls sobre l’acció que es farà. del pilot Josep Garcia ha tornat a posar sobre la taula la necessitat d’aprovar l’ordinació conjunta que reguli l’accés rodat a la vall del Madriu-Perafita-Claror.

La presidenta de torn de la comissió de gestió, Trini Marín, va assegurar que «l’ordinació està feta. Està passada als quatre comuns i també s’ha fet arribar als cortalans i a tots els agents implicats». Per tot plegat, confia que a mitjans del mes de setembre els comuns implicats (Andorra la Vella, Escaldes, Sant Julià i Encamp) la puguin aprovar. Mentrestant, doncs la circulació amb vehicles està totalment prohibida, fet que recull, per exemple, les ordinacions d’Escaldes o Andorra la Vella que regulen l’accés motoritzat als camins de muntanya de les parròquies. En el cas de la capital, fins i tot, queda reflectit que incomplir aquesta premissa està considerada una infracció molt greu.

Marín va avançar que en l’ordinació conjunta tan sols s’ha previst els pas de veterinaris per si hi ha animals malalts, o dels vaquers i pastors en el moment de fer canvis i en tot cas només hi podran accedir amb moto, però no amb cotxe. La consellera del PS del Comú d’Escaldes, Cèlia Vendrell, va tornar a lamentar la falta de celeritat en el desenvolupament del pla de gestió i la regulació dels accessos a la vall. «Després de vuit anys ja m’he cansat de fer preguntes. Sempre hem dit que el pla està mal enfocat i sembla, almenys al Comú d’Escaldes, que aquesta qüestió és una pedra a la sabata».