Andorra usa cada any el 31% de l’aigua disponible

La despesa d’aigua total a Andorra el 2017, l’últim any del qual se’n tenen dades, va ser de 88,9 hectòmetres cúbics (Hm3), cosa que va suposar un consum anual del 31% del total dels recursos hídrics del país. D’aquests 88,9 Hm3, tan sols 15,2 Hm3 corresponen a usos consumptius -quan l’aigua captada es canvia d’ubicació i es retorna al medi amb una quantitat o qualitat inferior- i, per tant, representen el 5% dels recursos totals. En serien exemple l’ús d’aigua per a ús domèstic, hosteleria, lúdic, industrial o agrícola. En canvi, la resta de consum fa referència als usos no consumptius, és a dir, quan l’aigua captada no es canvia d’ubicació i es retorna al medi amb una qualitat o quantitat no inferior (consum hidroelèctric, aqüicultura, neu artificial...).



Així, segons les últimes estimacions del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el recurs hídric disponible actualment és de 288 Hm3.

D’acord amb les mateixes fonts del Govern, avui dia, «de manera anual i a nivell de país, no existeix cap estrès hídric». L’Executiu fa així una crida a la calma, després que aquest dimarts un estudi del World Resources Institute (WRI) situés el Principat en la posició número 21 d’un rànquing mundial de països en risc de patir «estrès hídric» en un futur. Respecte als Estats veïns, Espanya es trobava en el número 28 i França en el 59.



El mateix informe del ministeri, però, va apuntar que els estudis que fa l’Administració analitzen també la distribució per unitats hidrogeològiques, i de manera estacional, «essent l’estiu on es detecten consums màxims en relació als recursos disponibles». Així mateix, es va informar que els usos de l’aigua també són variables en l’espai «segons les activitats desenvolupades en cada territori» i que evolucionen amb el temps.



Amb tot, i en el cas concret d’Andorra, s’afirma que «els recursos hídrics, a llarg termini i de mitjana, es mantenen constants». «Això podrà comportar, en ocasions, privilegiar alguns usos en detriment d’altres quan s’arribi a una despesa equivalent al recurs disponible», van aavançar les fonts ministerials.

Estudi anual

Des de l’Executiu es va explicar que el Departament de Medi Ambient realitza anualment un estudi per calcular el recurs hídric del país, que és «la quantitat d’aigua disponible considerant tots els seus estats i tots els seus orígens», així com la demanda d’aigua, distingint entre usos consumptius i usos no consumptius.



Finalment, el Govern va informar que per aquesta legislatura es pretén desenvolupar un «nou marc per garantir una gestió integrada de l’aigua», però que no té per què suposar una Llei específica de l’Aigua, tal com reclama el jove col·lectiu ecologista Fridays for Future Andorra.