Les importacions augmenten un 7% respecte a l’any passat

Les exportacions de béns van representar 10,14 milions d’euros durant el juliol, és a dir, un 1,2% més respecte al mateix mes de l’any anterior. El major augment en les mercaderies exportades va ser per als productes d’electrònica, amb un 22,6% més; els materials industrials, amb un 20,5% més; i la roba i calçat, amb un 17,3% més. Quant a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions van disminuir un 6,2%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, en canvi, les importacions van representar gairebé 1.400 milions d’euros, el que representa una variació percentual del 4,7% respecte a l’acumulat del període anterior, quan van ser de 1.337 milions d’euros. En aquest cas, les partides que més van augmentar són les de mercaderies diverses, en un 38,8%, així com les d’energia i materials de construcció, en un 12,9% tant l’una com l’altra, mentre que les importacions que més van caure són les del sector de la joieria, gairebé en un 20%.

Les importacions de béns van augmentar fins a un 7% durant el mes de juliol respecte al mateix període de l’any passat, ja que van arribar a sumar un total de 132,72 milions d’euros. Els grups que més van contribuir a aquest increment són el de mercaderies diverses, que va representar vuit milions d’euros més que l’any anterior, és a dir, un 84% més; el d’energia, amb un creixement del 25%, ja que va caldre destinar-hi 1,8 milions d’euros més que al juliol del 2018; i el de begudes i tabac, que va incrementar-se en 2,1 milions d’euros, el que equival a un 22,3% més. Per contra, les importacions que més van disminuir són les del material de construcció, en 2,4 milions d’euros menys, és a dir, un 26,7% menys, i les dels productes de farmàcia i perfumeria, en 2,3 milions d’euros menys, per tant, un 15,8% menys. De fet, l’energia segueix tenint un pes molt important en el conjunt de les importacions, ja que si s’exclouen del total, la variació percentual del valor dels béns importats entre el juliol d’enguany i el de l’any anterior es queda en un 5,9%.

