Una trentena d’artistes participen al Festival Siartb

Fins a 28 artistes provinents de diferents punts del Pallars Sobirà participen en la segona edició del Festival d’arts Siartb, la qual es duu a terme al nucli de Vilamur, al municipi de Soriguera. L’objectiu del certamen és convertir aquest entorn rural en un espai de trobada i de divulgació de les obres d’estil contemporani que es creen en la serralada dels Pirineus.

Durant els dos dies que té lloc la mostra, el públic pot endinsar-se en diferents espais, la majoria dels quals cedits pels veïns i veïnes del poble, per contemplar creacions de diferents tipus i també comprar peces d’art. En paral·lel, s’han programat també una quinzena d’espectacles i s’han posat en marxa, entre d’altres, diferents espais de debat i poesia.

El festival reuneix artistes de diferents disciplines, des dels que es dediquen a la pintura o escultura als que creen performances o espectacles d’arts escèniques, passant també per la fotografia, el vídeo o la música, entre d’altres. Tot plegat, s’exposa per als visitants en espais poc convencionals, com ara eres, pallers i corrals. La voluntat de l’esdeveniment és la de fomentar el contacte entre visitants i artistes, amb l’objectiu que aquests puguin participar activament en les seves creacions.

Un dels expositors, Aaron Pérez, explicava que el festival l’ajuda a donar a conèixer la seva obra, la qual realitza en un «entorn fantàstic», com és el que hi ha al Pallars Sobirà. Pérez reconeix que els mercats d’art encara estan massa concentrats a les grans ciutats, motiu pel qual valora positivament l’organització del certamen. Per la seva banda, l’artista Cesca Gelabert exposava que treballant en aquesta zona se sent «molt perifèrica però molt lliure», i es mostra satisfeta amb les oportunitats que té el territori per divulgar les seves creacions. A més, destaca que la fira serveix de punt de trobada amb d’altres artistes pallaresos.

Previsions de públic

Les previsions de públic per aquesta segona edició del festival passen per doblar el nombre de visitants registrats l’any passat, els quals es van situar en les 1.500 persones, segons ha dit l’alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla. El certamen és una manera més de promocionar aquesta població pallaresa i fixar als artistes de la comarca en aquesta part del territori pirinenc. En aquest sentit, Fondevilla assenyalava que «el Pirineu ja és una obra d’art en si», la qual, va afegir, «atreu moltes persones que volen crear en aquest entorn». Al mateix temps, però, l’alcalde ha comentat que aquest col·lectiu necessita d’espais on poder vendre les seves obres.

En el marc del festival s’han programat més d’una quinzena d’espectacles, tant de música, com de dansa, màgia i animació, entre d’altres disciplines. A més, també hi ha espais de debat, poesia, subhasta d’art i gastronomia de quilòmetre zero.

El certamen està organitzat per l’Ajuntament de Soriguera, una agrupació de voluntaris professionals i els veïns de la localitat pallaresa. Cal tenir en compte que a Vilamur hi viuen 72 persones i és la capital d’un municipi que està integrat per dotze nuclis més, els quals sumen una població total de menys de mig miler d’habitants, informa RàdioSeu.