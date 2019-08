Trobades transfrontereres als ports de Tavascan i Boet

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Regional de Pyrénées Ariégeoises i els organismes locals de tots dos territoris organitzen avui i demà trobades transfrontereres adreçades al veïnat i als visitants de les dues bandes dels Pirineus català i occità. Amb l’objectiu d’estrènyer llaços, promoure l’agermanament dels pobles, el coneixement mutu i l’intercanvi d’experiències, la primera activitat es durà a terme al port de Martérat-Tavascan, a les Valls de Cardós. L’endemà hi ha programat una altra trobada al port de Boet des de la Vall Ferrera. Les jornades tenen un caire festiu i per primer cop s’emmarquen en el nou Parc Pirinenc de les Tres Nacions, marca que aglutina aquests dos espais naturals i dos més d’Andorra.

La iniciativa pretén donar un caire institucional i obert al públic a unes trobades esporàdiques que ja es feien entre els veïns i els pastors d’una banda i l’altra dels Pirineus des de temps remots i per enfortir lligams d’amistat i familiars, participar en els festes majors d’un i altre poble i, a més, organitzar usos fronterers del territori com el pasturatge dels ramats dels dos vessants. De fet, els ports de Boet i Tavascan han estat escenari constant de pas de persones entre el Pallars i l’Arieja, tant per ramaders i pagesos, comerciants, contrabandistes, invasors, emigrants temporers, excursionistes i viatgers, com els que fugien de les barbàries de les guerres.

La primera cita té lloc avui al port de Martérat-Tavascan i estarà destinada especialment a la població d’Ustou (Arieja) i Tavascan. En el marc de la trobada hi haurà música tradicional i tast de productes locals dels dos parcs i es preveu, entre altres, fer un homenatge a l’André Rouch, anterior president del Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises que va morir el 31 de desembre de 2018.

Demà s’organitzarà la setena edició de la Trobada transfronterera al port de Boet des de la Vall Ferrera. A més de l’acte de germanor, les persones assistents podran gaudir d’un mercat i una degustació de productes agroalimentaris locals. Les trobades també es realitzen amb l’objectiu de posar en valor el productes locals agroramaders dels dos parcs.