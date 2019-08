Les gralles es faran sentir a Escaldes-Engordany

Un instrument tan tradicional com la gralla serà protagonista el 27 d’agost a Escaldes-Engordany. La seva música se sentirà a la parròquia. El quartet Quatre quarts actuarà a la plaça d’Engordany (22.00 hores) en el marc de les Nits d’estiu als museus (CAEE) i la ruta del camí hidroelèctric d’Engolasters, en una activitat que està organitzada per comú escaldenc i que compta amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.

Primer, a les 20.30 hores, arrencarà des del CAEE una passejada per la memòria de l’Andorra de principi del segle XX, a partir de l’arquitectura tradicional conservada, per després passar al concert del grup format per Jordi Mestres (gralla dolça), Jaume Aguza (gralla dolça), Pau Puig (gralla baixa) i Daniel Carbonell (gralla subbaixa). Mestres va indicar que «fa temps, l’aparició de la gralla baixa ens va obrir les portes a noves possibilitats, consolidant-se dins la formació de tres gralles i timbal, una formació versàtil tant per a carrer com per a concert». Recentment el constructor Ton Munné ha creat la gralla subbaixa, que Quatre quarts ha volgut desenvolupar. «Dues gralles dolces, una baixa i una subbaixa conformen una agrupació nova i inèdita que, per tant, està mancada d’un repertori propi. El quartet de corda o de saxos són agrupacions exitoses de la música clàssica i ens proporcionen molt material fàcilment arranjable per començar a experimentar amb la nostra nova formació», indicava. L’activitat és gratuïta i per prendre-hi part és necessari fer la reserva prèvia al CAEE.