Dos sants reinterpretats en art urbà per a l’exterior del Columba

El Govern d’Andorra aposta pel talent jove i per l’art urbà per donar un toc diferent a l’exterior de l’Espai Columba. L’Executiu ha obert un concurs públic per seleccionar un màxim d’11 artistes que a títol individual o agrupats en col·lectius donin vida als tòtems de formigó pintats de blanc que ara delimiten l’espai de l’aparcament que hi ha a l’exterior de l’equipament.



Segons consta en el plec de bases, la voluntat és «incidir en els entorns exteriors de l’Espai Columba per facilitar al visitant la identificació del museu i la temàtica i, alhora, millorar la imatge dels voltants». Igualment, també es busca «fer reviure les imatges pròpies de l’imaginari col·lectiu originals del segle XII i traslladar-les als nostres dies amb un significat i una estètica diferents i propis de l’actualitat». I és que segons es recorda en el mateix plec, els museus no són només espais de conservació, sinó que també han de contribuir a la dinamització de la societat i cal poder-s’hi relacionar.



En aquest intent de combinar modernitat i tradició, des de l’executiu es busca que els participants presentin dues propostes d’actuació (cadascascú tindrà dos tòtems assignats) reinterpretant les figures romàniques pertanyents al conjunt pictòric de l’església de Santa Coloma corresponents a sant Silvestre i sant Gregori i que actualment es troben fora del Principat. L’objectiu? «Reinterpretar-los, rellegir-los, passar-los per un filtre actual i particular», exposen en el plec de bases. Les propostes s’han d’adequar «dins l’art urbà», ja sigui amb grafit, pintura mural, escultura sobre mur (mitjà o alt relleu), mosaic, collage o aplacat de materials impresos que es puguin adherir al formigó. Sigui el que sigui, el què està clar és que han de ser materials que es conservin bé a l’aire lliure i que tinguin certa durabilitat, ja que es preveu mantenir-los de forma permanent.

Candidats

La convocatòria va dirigida a joves d’entre 22 i 30 anys de nacionalitat andorrana o residents. També hi poden participar no residents, però sempre que formin part d’un col·lectiu amb altres components andorrans o residents. D’altra banda, els candidats han d’haver cursat estudis superiors de disseny o belles arts.



Les ofertes es poden presentar fins al 25 d’octubre i l’obertura dels plecs està prevista per la primera setmana de novembre. Pel que fa a l’execució, s’ha calculat que pugui ser entre els mesos de desembre del 2019 i abril del 2020, però sempre condicionat a la climatologia. El ministeri de Cultura subvencionarà cada artista o col·lectiu amb 600 euros, el 60% dels quals es donaran a l’inici dels treballs i la resta un cop estiguin acabades les obres.