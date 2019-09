Chato declara l’IRPF dels xecs que va cobrar per fer d’àrbitre

El Secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, ha pagat la part d’IRPF pels xecs que va cobrar de la FAF per fer d’àrbitre de partits de futbol mentre ell era director del Departament de Pressupost. El secretari d’organització de Liberals, Guillem Forné, va explicar ahir que Chato, que apareix a la investigació de l’Operació Cautxú per no haver notificat una part de l’impost de la renda per les retribucions rebudes per la Federació, «ha pagat la part proporcional de la tribucació que tocaria».

Tot i això, tant el mateix Chato com el mateix partit rebutgen que el secretari d’Estat hagués comès una falta administrativa -com sí que apunta el Govern segons els primers informes jurídics-, i de fet van afirmar que, malgrat haver fet el pagament de la part d’IRPF, encara estan a l’espera de rebre una resposta per part del Departament de Tributs per confirmar si aquesta quantitat s’havia de declarar o no en els eu moment. En aquest sentit, Forné va insistir que el mateix Chato considera que no hauria de notificar aquesta part d’IRPF.

Forné va fer aquestes declaracions després que dimarts al vespre el partit blau celebrés el Comitè Executiu Nacional, marcat pel cas Chato i per les baixes de membres il·lustres de la formació com ara Amadeu Rossell, Valentí Martí, Sandra Tudó, Dolors Cabot i Manel Montes. Des del partit i des del Govern no han explicitat quina quantitat hauria pagat Chato, encara que fonts consultades van voler remarcar que es tractaria d’una quantitat petita.

El partit va voler tancar files al voltant de la polèmica que envolta el secretari d’Estat d’Economia, i després de la reunió de dimarts, la formació va enviar un comunicat en què afirmava que «l’actuació de Chato s’ajusta plenament a la legalitat vigent» i en què es remarcava que no havia comès cap tipus d’infracció, en referència a les retribucions rebudes per part de la FAF.

Contrast amb el Govern

Aquestes declaracions contrasten amb les que va fer dimarts el cap de l’Executiu, Xavier Espot, que va apuntar que segons les primeres informacions, el secretari d’Estat d’Economia no va pagar la part d’IRPF dels xecs rebuts per les tasques que va dur a terme com a àrbitre, i que, per tant, hauria comès una infracció administrativa.

En canvi, segons el Govern, sí que va notificar la quantitat de les tasques com a delegat. Espot ja va apuntar al mateix temps que Chato hauria de regularitzar la seva situació, tot i que també va tancar files i no va plantejar cessar-lo perquè considerava que no havia tingut una «voluntat deliberada» d’eludir impostos.

Guillem Forné va afirmar que el partit va quedar «completament convençut» de les explicacions de Chato, que va prendre part al Comitè Executiu de dimarts, i que per l’activitat que desenvolupava com a delegat de la UEFA no ha rebut cap retribució.

Preguntat per la demanda del sindicat Sipaag, que reivindica que els funcionaris puguin exercir una altra feina, Forné va explicar que és una opció a estudiar, si bé va demanar al mateix temps «cautela» davant dels «conflictes de compatibilitat o d’incompatibilitat».

«Es pot mirar fins a quins límits es pot arribar i a quins no», va dir Forné, que també es va referir a possibles canvis a la Llei de la Funció Pública per fer possible aquests canvis. «És una llei bastant nova, que s’ha de començar a complementar i anar examinant», va dir Forné, en referència als possobles casos s’haurien de regular per tal d’habilitar unes segones feines.

El representant liberal també va apuntar contra el Partit Socialdemòcrata per les peticions de dimissió tant de Chato com dels ministres Jordi Gallardo i Eric Jover. «Hi ha hagut governs de Liberals, de DA i del PS, i durant aquests anys no hi ha hagut cap problema», va dir Forné, que creu que el cas Chato no condicionarà els futurs pactes de L’A de cara a les eleccions comunals, on podria anar de bracet amb els demòcrates. «Espero i desitjaria que no afecti», va dir.

En quant a les recents baixes dels afiliats, Forné va tornar a treure ferro, tot i que va admetre que «són baixes molt importants» atès que es tractava de polítics amb un llarg reorregut al partit. «Només podem treballar per examinar ben bé els motius que han exposat, estudiar-los i fer tot el possible per recuperar-los i que això no torni a passar», va dir Forné.